Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 13. Juni 2023. Es erwartet uns ein sehr sonniger Tag mit Maximaltemperaturen von 27 Grad. Derzeit dürfte das Wetter weiterhin so bleiben, ein Hoch stabilisiert die Situation.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Alt Nationalrätinnen erinnern sich: Anlässlich des Frauenstreiks am 14. Juni erinnern sich die SPlerin Bea Heim, Ruth Grossenbacher der früheren CVP und die Grüne Miguel Marguerite Misteli an ihre Zeit im eidgenössischen Parlament. Sie sagen, wo es noch Defizite in der Gleichstellung der Frauen gibt. Zudem zeigt ein Blick in die Geschichte das Bild einer vielfältigen, aber oft vergessenen Bewegung im Kanton.

Regionalflughafen: André Bourquin, der neue Verwaltungsratspräsident des Grenchner Flughafens, will die finanzielle Schieflage rasch beseitigen. Im Interview spricht er über die Faszination des Fliegens und wie er den grössten Schweizer Regionalflughafen in die Zukunft pilotieren will.

Verkehrsbehinderungen: Die Bauarbeiten am Postplatz in Olten gehen in die letzte Runde. Nun wird in drei Etappen die Unterführungsstrasse saniert – dann ist das Projekt bis Oktober zu Ende. Die Fahrzeuglenkerinnen und -lenker müssen nun weitere Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen; der Kanton empfiehlt die signalisierten Umleitungen.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!