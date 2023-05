Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 23. Mai 2023. Nach einer warmen Nacht wird das Wetter heute Vormittag leicht bewölkt. Die Temperaturen steigen im Verlaufe des Tages bis zu 22 Grad. Am Nachmittag ziehen dann leichte Schauer auf.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Unfall auf Baustelle: Ein tragischer Unfall geschah 2016 auf einer Baustelle in Selzach: Ein Maler stürzte 5,40 Meter in die Tiefe und starb später. Nun war der Fall vor dem Amtsgericht in Solothurn, wo ein Gerüstbauer auf der Anklagebank sass. Die Frage: War es fahrlässige Tötung? Wurden Sicherheitsvorschriften verletzt? Oder war es schlicht ein tragischer Unfall?

Familientradition: Diese Geschichte kann kaum ein anderer Gastrobetrieb im Kanton vorweisen: Seit 400 Jahren und mittlerweile in der zwölften Generation betreibt die Familie Studer die «Sonne» in Niederbuchsitzen. Wir haben mit Beatrice und Stephan Studer-Bucher über die Tradition und die Veränderungen über die Jahre gesprochen.

Tourismuspreis: Gestern Abend ist in Solothurn der kantonale Tourismuspreis vergeben worden. Wer ihn erhalten hat, das lesen Sie hier.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!