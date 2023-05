Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 02. Mai 2023. Das Wetter: Am Morgen wechseln sich Wolken und Sonne ab bei Temperaturen von 8 Grad. Am Nachmittag bis abends scheint die Sonne bei Temperaturen von 11 bis 17 Grad. Nachts bedecken einzelne Wolken den Himmel bei einer Temperatur von 8 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 18 und 29 Kilometerstunden erreichen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Weniger Verkehrsbussen: Niemand mag sie, gerne wird über die Verkehrsbussen geflucht. Rasch ist der Vorwurf da: Der Staat sucht nur Geld. Doch obwohl es laut der Kantonspolizei nicht weniger Kontrollen gibt, ist die Summe, die der Kanton mit Bussen einnimmt, markant gesunken. Ein Grund dafür: Die Strassen sind so überlastet, dass es oft gar nicht möglich ist, zu schnell zu fahren.

Kirchensteuer: Nicht schlecht schauten einige Fulenbacher, als sie kürzlich eine unerwartete Steuerrechnung erhielten. Die Gemeinde hatte die Kirchensteuer in vergangenen Jahren falsch berechnet, jetzt wurde eine Nachzahlung gefordert. Die grosse Diskussion: Wie legitim ist das? Gemeinde und Kirche wollen nicht nachgeben. «Wenn ich nachzahlen muss, trete ich aus der Kirche aus», sagt eine Betroffene.

1. Mai: Umzüge, Reden und schlicht: Feiern. Gestern mobilisierte der Tag der Arbeit das politische Spektrum links der Mitte. Wir waren in Olten, Solothurn und Grenchen dabei und hörten uns an, was die Sorgen und Forderungen von Linken und Gewerkschaften im Wahljahr sind.

