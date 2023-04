Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist dienstag, der 25. April 2023. Auf eine regnerische Nacht folgt ein regnerischen Morgen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 10 bis 11 Grad. Erst gegen Abend hört der Regen auf und die Sonne kommt noch kurz zum Vorschein.

Bevölkerung kann mitwirken: Die Hälfte der Gemeinden sind von den Anpassungen des kantonalen Richtplans direkt betroffen. Die wichtigsten Themen: Velowege, Schwerverkehr rund um Logistikbetriebe und Erhaltung der fruchtbaren Böden. Die Bevölkerung kann erstmals online mitwirken und den Kanton mitgestalten.

Detailhandel in Solothurn: Soll der Abendverkauf wiederbelebt werden? Oder: Soll eine Ladenöffnung am 2. Januar weiterhin empfohlen werden? Mit diesen und weiteren Fragen wollte die Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn in einer Umfrage von ihren Mitgliedern wissen, was sie darüber denken. Diese Zeitung seziert die Ergebnisse im Überblick.

Scherenschnitte spenden Schatten: Es ist das vierte Mal, dass der Kirchgasse in Olten mit einer Installation in den Sommermonaten Schatten gespendet wird. Für die Scherenschnitte arbeiten rund 80 Schülerinnen und Schüler des Heilpädagogischen Schulzentrums Olten im Kunstmuseum und im Werkunterricht. Ab Anfang Mai wird die Sache installiert.

