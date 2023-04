Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 4. April 2023. Hier das Wetter: Morgens bilden sich leichte Wolken bei Werten von -1 Grad. Später gibt es ungestörten Sonnenschein bei Höchsttemperaturen bis zu 7 Grad. Abends ist es teils wolkig und teils heiter bei Temperaturen von 1 bis 5 Grad. In der Nacht ist es bedeckt bei Tiefsttemperaturen von -1 Grad. Mit Böen zwischen 25 und 48 km/h ist zu rechnen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Ankli Gouverner, c’est prévoir, Regieren heisst vorausschauen. Und so macht man sich bereits Gedanken, wie die Nachfolge in Solothurn geregelt werden soll, wenn im kommenden Herbst der freisinnige Bildungsdirektor Remo Ankli in den Ständerat gewählt werden und aus der Regierung ausscheiden sollte.

Stahl Gerlafingen Die NZZ schlägt Alarm. Zwei Drittel des Stahlwerks in Gerlafingen seien in Kurzarbeit gewesen, heisst es aus Zürich. Die Lage sei prekär. Was ist da dran? Finanzchef Lukas Stuber nimmt Stellung – und sagt: Die Zeit der Kurzarbeit ist vorerst vorbei.

Kapuzinerkloster Eben erst wurde bekannt, dass der Garten im Kapuzinerkloster in Solothurn vergiftet ist. Im Garten darf nicht mehr gearbeitet werden. Zeitgleich erscheint ein Erstlesebuch von Franco Supino, in dessen Geschichte die Kinder eben das machen. Der Solothurner Autor erzählt, wie er sein Projekt umgestalten musste.

