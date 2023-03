Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 28. März 2023. Nach einer frischen Nacht wird das Wetter heute Vormittag kühl mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag lockert das Wetter auf und es gibt Temperaturen von bis zu 10 Grad.

Mehr Straftaten: Die polizeiliche Kriminalstatistik weist für 2022 im Kanton Solothurn einen deutlichen Anstieg der Straftaten gegenüber dem Vorjahr aus. Vor allem gab es wieder mehr Einbrüche und Ladendiebstähle, die Zahl der E-Bike-Diebstähle hat sich sogar mehr als verdoppelt. Man werde gewisse Stellenaufstockungen beantragen, sagt Polizeidirektorin Susanne Schaffner.

Kompass justiert: Im Jahr 2018 hat sich der Gemeinderat von Grenchen mit dem «Kompass» ein strategisches Leitbild gegeben. Ein attraktives Wohnangebot, ein starker Wirtschaftsstandort, tiefere Steuern und ein« Leuchtturm»-Projekt für die Stadt waren die zentralen Punkte. Wir ziehen eine Bilanz und fragen Stadtpräsident François Scheidegger, wo der Kompass justiert werden musste.

Parkhaus altert: Das Parkhaus Bieltor in Solothurn wurde 1976 eröffnet, also vor bald 50 Jahren. Da nagt der Zahn der Zeit, die Korrosion hat Stahlträgern zugesetzt. Deshalb wird jetzt eine Sanierung eingeleitet, die sich über die nächsten drei Jahre hinziehen wird. Gearbeitet wird jeweils nur in den Sommerferien, wenn das Parkhaus nicht so stark frequentiert ist.

