Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 21. März 2023. Das Wetter wird – nachdem sich der Nebel aufgelöst hat – freundlich, die Temperaturen erreichen 16 Grad. Am Nachmittag ziehen Wolken auf, es bleibt trocken.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



CS: Reaktionen, Einschätzungen, mögliche Auswirkungen: Bei uns finden Sie heute eine grosse Auswahl an Artikeln zum Ende der Credit Suisse. Nachgefragt haben wir auch in der Region bezüglich der möglichen Folgen für die Solothurner Wirtschaft, wo Tausende Firmen ein Konto bei der Credit Suisse haben.

Kantonsrat: Heute Dienstag beginnt die Frühlingssession des Solothurner Kantonsrates. Was wird entschieden? Wir haben die wichtigsten Themen aufgelistet und die Fraktionen um Stellungnahmen gebeten – von Hochwasserschutz bis Katasterschätzung. Tagsüber finden Sie die aktuellen Entscheide auf unserer Seite.

Bally-Erbe: Was passiert mit dem Archiv der Solothurner Industrieikone Bally? Noch im vergangenen Jahr gab es Befürchtungen, dass der Konzern dies aus dem Kanton abzieht und mit dem Schuhmuseum ins Tessin verlegt. Aktuell schweigt der Kanton zu den Gesprächen. Bally aber hat offenbar die Kündigung eines Mietvertrages in Schönenwerd vorerst zurückgezogen.

