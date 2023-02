Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 28. Februar 2023. Nach einer teils stürmischen Nacht ist es heute grösstenteils bedeckt mit wenig Sonnenschein. Die Temperaturen steigen nicht höher als 4 Grad und es muss weiterhin mit Böen und einer kühlen Bise gerechnet werden.

Unglaubliche Liebesgeschichte: In diese tragische Liebesgeschichte war die UNO ebenso involviert wie die britischen Behörden. Und sie hat Bezug zu Gerlafingen. In den 1950er-Jahren verliebte sich ein Schweizer in Britisch-Ostafrika (heute Tansania) in eine einheimische Frau. Doch Mischehen waren verboten. Das Ehepaar kämpfte, bis es heiraten konnte. Das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel schrieb damals darüber – mit rassistischem Unterton. Das Paar lebte dann in der Schweiz, Marita Weber-Salam verstarb 2018 in Gerlafingen. Bei uns nun erzählt die Enkelin die Geschichte ihrer Grosseltern, die tragisch endete. Und sie erklärt, wie sie den «Spiegel» dazu brachte, die Geschichte wieder aufzunehmen und die damalige Berichterstattung aufzuarbeiten.

Bequemer Sitzen: 250 Jahre alt wird die St. Ursen-Kathedrale, das Wahrzeichen der Kantonshauptstadt, im 2023. Aus diesem Anlass sorgt die Kirchgemeinde dafür, dass Gottesdienstbesucherinnen und -besucher nun bequemer sitzen können: Man liess in Solothurn in Massanfertigung dezente Rückenpolster für die historischen Holzbänke anfertigen. Wir waren dabei.

Prozessauftakt: Hat er seine Gattin mit einem Kissen erstickt? Oder starb sie beim harten Sexspiel, bei dem sie keinen Atem mehr bekam? Diese Frage muss diese Woche ein Genfer Gericht klären. Angeklagt ist vor der zweiten Instanz ein bekannter Solothurner Anwalt aus renommierter Familie. Wir waren gestern beim Prozessauftakt vor der Berufungskammer dabei.

