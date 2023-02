Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die spannendsten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 7. Februar 2023. Nach der Abkühlung in der Nacht wird das Wetter heute leicht bewölkt mit kalten Temperaturen um die 0 Grad. Am Nachmittag drückt die Sonne vermehrt durch und die Temperaturen klettern auf bis zu 3 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Kantonsarzt: Er ist noch nicht einmal im Amt - und schon sorgt er für Schlagzeilen: Der designierte Solothurner Kantonsarzt, gegen den im Kanton Bern ein Strafverfahren läuft. Doch hätte der Solothurner Regierungsrat vor der Wahl davon wissen müssen? Und musste Samuel Iff dies im Bewerbungsgespräch angeben? Dieser Frage sind wir nachgegangen.

Riesenbau der Vebo: 30 Meter hoch und 20 Millionen Franken teuer: Das sind die Eckdaten eines neuen Gebäudes, das die Vebo in Oensingen plant. Bereits in Solothurn wird derzeit ein grosser Neubau realisiert. Was steckt hinter dem Vorhaben in Oensingen? Unsere Kollegin Rahel Bühler hat nachgefragt.

Treue zu Wernli: Ein Trimbach ohne den Biscuithersteller Wernli war lange Zeit nicht denkbar. Doch dann verlagerte die Firma Hug die Produktion weg aus der Region Olten ins Luzernische. Auch für die Angestellten war dies 2021/2022 ein harter Schnitt. Wir haben mit Nisera Karadzic gesprochen, einer eingefleischten Wernlianerin, die seit 32 Jahren für die Firma arbeitet und jetzt ins Luzernische pendelt. Das braucht zwar viel Zeit, aber sie sagt, noch immer begeister von ihrem Arbeitgeber: «Alles andere ist super.»

