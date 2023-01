Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser

Es ist Dienstag, der 31. Januar 2023. Nach Schnee in der Nacht wird das Wetter heute Vormittag zunächst nebelig. Im Verlaufe des Tages wird es sonniger mit einigen Wolkenresten bei Temperaturen bis maximal 4 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 15 Prozent.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Abgewählt: Gestern Abend kam es in Grenchen zum Showdown rund um den Aktionärsstreit am Flughafen. Vize-Verwaltungsrat Conrad Stampfli wurde schliesslich deutlich abgewählt. Der Stadtsolothurner Jurist hatte sich im Vorfeld geweigert, freiwillig zurückzutreten – obwohl er von mehreren Aktionären dazu aufgefordert worden war. Schon heute übrigens wird der Streit im Grenchner Gemeinderat weitergehen, wo offenbar die Stadtvertreter im Verwaltungsrat abberufen werden sollen.

Biogen: Er ist ein Hoffnungsträger: Der Wirkstoff Lecanemab soll das Fortschreiten einer Alzheimer-Erkrankung verlangsamen können. Der weltweit einzige Produktionsstandort soll das Biogen-Werk in Luterbach werden. Erfüllt das Medikament denn auch tatsächlich die Hoffnungen, ist gar an einen Ausbau des Standorts zu denken. Wir haben nun exklusiv Einblick in die Produktionsräume erhalten.

SVP ist sauer: Dass die Solothurner FDP, wenn auch sehr unverbindlich, mit der GLP über eine Listenverbindung für die Nationalratswahlen spricht, ärgert SVP-Kantonalpräsident Christian Imark. Denn das könnte letztlich den zweiten SVP-Sitz gefährden und damit aus Sicht Imarks dem ganzen bürgerlichen Lager schaden. Deshalb droht er nun der FDP Konsequenzen an für den Fall der Fälle...

Schnäppchen: Wie funktioniert ein Schnäppchenmarkt? Was sind die Geheimnisse hinter den tiefen Margen? Wir waren in Olten und haben den Geschäftsführer nach seinen Erfolgsrezepten gefragt.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!