Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 15. November. Es bleibt bewölkt, am Morgen sind vereinzelte Schauer möglich. Die Temperaturen in der Früh zwischen 4 und 9 Grad, am Nachmittag gibts 9 bis 14 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



«Meinungskartell»: Weil sie verwaltungskritisch sind, würden ihre parlamentarischen Vorstösse langsamer behandelt als andere, behauptet die SVP. Und ihre Kritik werde von einem «solothurnischen Meinungskartell» abgewürgt. Was ist da dran?

Peter Heim: Hätte der Oltner Historiker Peter Heim nicht hartnäckig dafür gekämpft, wären die Archive von einigen der bedeutendsten Solothurner Industriefirmen vielleicht verloren gegangen. Für sein Engagement wird er nun ausgezeichnet.

Mini-Unternehmung: Drei Jungs und zwei Mädchen gründeten an der Kanti Olten eine Mini-Firma und stellen Artikel von Bezahlmedien für bis 22-Jährige kostenlos zur Verfügung. Darum glauben die fünf Jugendlichen an ihr Geschäftsmodell.

