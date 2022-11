Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 1. November 2022. Es wird weiterhin kälter, die Temperaturen bewegen sich am heutigen Tag nicht über 17 Grad. Am Vormittag ist es meist bewölkt mit teils etwas Regen. Am Nachmittag tut der Himmel wieder auf und es wird recht sonnig.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Probleme in Altersheim: Das Oltner Alterszentrum Weingarten stand schon mehrfach in den Schlagzeilen. Nun ist dies wieder der Fall. Die Krätze ist ausgebrochen. Gleichzeitig allerdings gibt es auch grosse Kritik wegen der hohen Personalfluktuation. «Niemand wolle mehr im Weingarten arbeiten», beklagt sich eine kritische Stimme.

Letzte Vorbereitungen: Gehören Sie auch zu den Glücklichen, die heute frei haben, da im Kanton Solothurn Allerheiligen gefeiert wird? Tradition ist an diesem Tag der Besuch der Gräber. Und viele Leute putzen die Gräber ihrer Verwandten für Allerheiligen auch heraus. Dies zeigte gestern ein Rundgang über die Friedhöfe im Thal.

Kein Geld: Die Kosten für die Energie steigen, ebenso schnellen 2023 die Krankenkassenprämien in die Höhe. Wie können Leute mit geringem Einkommen entlastet werden? Eine Möglichkeit wäre, mehr staatliche Geld in die Verbilligung der Krankenkassenprämien einzuschiessen. Gestern hat sich der Solothurner Regierungsrat dagegen gestellt. Warum? Das hat unser Kantonsredaktor Urs Moser zusammengetragen.

