Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 25. Oktober. Der Tag wird sonnig, bei 19 Grad. Am Morgen Restwolken und lokal letzte Schauer möglich.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Weniger Formularkrieg: Wer mit Ämtern zu tun hat, denkt an Formulare und Papier. Tatsächlich hat der Kanton Solothurn in Sachen Digitalisierung Potenzial nach oben. Nun will der Regierungsrat dies angehen. Für Einwohnerinnen und Einwohner soll der Kontakt zum Kanton online einfacher und unkomplizierter werden. Allerdings fordert der Regierungsrat dafür zwanzig neue Stellen.

Steuern: Die amerikanischen Autofans haben ein Motto, das lautet: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Damit soll es zumindest im Kanton Solothurn vorbei sein. Der Regierungsrat will die Motorfahrzeugsteuern umkrempeln. Massgebend für die Berechnung soll demnach der CO2-Ausstoss sein, nicht mehr der Hubraum.

Einzigartige Einblicke: Der gebürtige Solothurner Martin Oeggerli erhält den weltweit renommiertesten Preis für Wissenschaftsfotografie. Mit seinen tausendfach vergrösserten Aufnahmen macht der Molekularbiologe die Schönheit der Natur sichtbar. Wie diese Aufnahmen aussehen, können Sie hier anschauen.

