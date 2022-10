Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 18. Oktober. Heute übersteigen die Temperaturen erneut die 20-Grad-Marke: mit viel Sonnenschein und nur am Morgen Wolkenfeldern erreichen sie maximal 22 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Debatte über Prämienverbilligungen: Die Krankenkassenprämien werden im kommenden Jahr deutlich steigen. Deshalb wird auch intensiv über die Prämienverbilligungen diskutiert. Jahr für Jahr legt der Solothurner Kantonsrat fest, wie viel Geld für individuelle Prämienverbilligungen zur Verfügung steht. Und obwohl der Kanton vergleichsweise eher viel Geld zur Verfügung stellt, werden im Kanton Solothurn eher wenige Personen unterstützt. Woran liegt das? Dieser Frage ist Kantonsredaktor Raphael Karpf nachgegangen.

Neuheit von Ypsomed: Die Medtechfirma Ypsomed mit Produktion in Solothurn präsentiert einen neuen Autoinjektor. Auto... was? Ein solches Gerät ermöglicht etwa die Selbstbehandlung mit Krebs-Medikamenten. Damit könnten sich Betroffene zuhause selbst behandeln, statt dafür eine medizinische Einrichtung aufsuchen zu müssen, teilte das Unternehmen gestern mit. Wie der Injektor genau funktioniert und was sich das Unternehmen davon erhofft, ordnet Wirtschaftsredaktor Sébastian Lavoyer ein.

Neues Buskonzept in Grenchen: Wer in der Region Grenchen mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, muss sich vielleicht bald auf grundlegende Änderungen einstellen. Die kantonalen Behörden haben das Buskonzept für die Region Grenchen in die Mitwirkung gegeben. Heute besteht rund um die Uhrenstadt ein an sich dichtes Busangebot mit elf Linien des Ortsverkehrs und drei Regionallinien. Dies entspreche jedoch nicht mehr überall den Bedürfnissen der Fahrgäste, bilanzieren die Behörden. Was nun?

