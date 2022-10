Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 4. Oktober 2022. Einzelne Nebelfelder lösen sich im Verlauf des Tages auf. Es wird sonnig mit durchziehenden Schleierwolken. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 5 bis 7 Grad, am Nachmittag gibts milde 15 bis 20 Grad.

SBB steigt aus: Es klingt nach dem Gütertransport der Zukunft: Beim Projekt Cargo Sous Terrain sollen die Waren künftig unterirdisch transportiert werden; in einem ersten Schritt von Härkingen nach Zürich. Doch nun steigen die Bundesbahnen aus. Warum? Diese Frage hat unser Redaktor Jocelyn Daloz gestellt.

Verstorben: Er gehörte zu den grossen Solothurner Fotografen: Roland Schneider fotografierte den Alltag der Arbeiterinnen und Arbeiter in Industriebetrieben ebenso wie das Leben in der Solothurner Psychiatrie. Im September nun ist er 83-jährig verstorben. «Seine Bilder gingen um die Welt», schreibt Ruth Grossenbacher in ihrem Nachruf. Die frühere Solothurner Nationalrätin kannte Schneider persönlich – und sorgte sich schon vor Jahren um den Erhalt seines Fotoerbes.

Fast am Ziel: Der Weissenstein-Tunnel muss saniert werden, doch wann Baubeginn ist, weiss niemand so genau. Denn die Auftragsvergabe wird vor Gericht angefochten. Nun hat das Bundesgericht ein Verfahren erledigt, noch ein letztes ist hängig. Kantonsredaktor Raphael Karpf fasst den Stand der Dinge zusammen.

