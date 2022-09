Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 6. September 2022. Das Wetter wird heute recht sonnig bei sommerlichen 25 bis 27 Grad, es soll höchstens vereinzelt regnen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Stahlwerk am Limit: Die steigenden Energiepreise machen Stahl Gerlafingen besonders zu schaffen. Die Preise für seine Produkte kann das Unternehmen kaum erhöhen. Deshalb hat es ab Oktober, wie an dieser Stelle bereits vermeldet, vorsorglich Kurzarbeit beantragt. «Noch ist es nicht zu spät, aber wir brauchen Unterstützung, wie das andere Stahlwerke in Europa auch haben», sagt Finanzchef Lukas Stuber im Gespräch mit dieser Zeitung. Es gehe schlicht darum, zu verhindern, dass sie die Produktion aufgeben müssten, weil sie die Stromrechnung hinterher nicht bezahlen könnten.

Solarstreit: Martin Blapp aus Wangen bei Olten ist einer jener Menschen, die eine Mission haben. Der Co-Geschäftsführer der Solargenossenschaft Solaar machte unlängst Schlagzeilen, weil er vor dem Solothurner Steuergericht durchsetzen konnte, dass Investitionen in Batterien, in Kombination mit erneuerbaren Energien, von den Steuern abgezogen werden können. Nun will Blapp erneut gerichtlich gegen die Behörden vorgehen: Ihn stört, dass der Kanton Solothurn die Bundessubventionen für den Bau von Solaranlagen als Einkommen besteuert.

Beliebter Saal: Der Turbensaal in Bellach ist in der ganzen Region bekannt. Am Mittag essen hier viele Handwerker und Angestellte aus den umliegenden Industriebetrieben, an Abenden wird der Saal von Vereinen, Firmen und Privaten gebucht. Doch entstanden ist der Turbensaal vor 30 Jahren aus einer Notlage heraus, wie unsere Mitarbeiterin Lucilia Mendes von Däniken in ihrem Rückblick schreibt. Denn lange gab es in Bellach schlicht keinen grossen Saal, der für Anlässe gemietet werden konnte.

