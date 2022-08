Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 30. August 2022. Das heutige Wetter: Am Dienstagmorgen lokal ein paar Nebelbänke oder Hochnebelfetzen, sonst lange Zeit recht sonnig. Im Laufe des Nachmittags vermehrt hohe Wolkenfelder und Quellwolken, in weiterer Folge von Südwesten her ansteigendes Schauer- und Gewitterrisiko. Maximal 28 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Ein Polizist wird zum Helden: Es ist 65 Jahre her. Aber diese Geschichte ist es wert, dass sie nun nochmals ans Tageslicht kommt. Kürzlich schrieb unser Kantonsredaktor Raphael Karpf über die Schiessausbildung bei der Polizei und die Frage, wann Polizisten schiessen dürfen. Und da meldete sich Willy Mühlemann. Der inzwischen 90-jährige Luterbacher war 1957 als Polizeineuling in Basel stationiert, als er zwei Bankräuber stellte – und in eine Schiesserei geriet. Er wurde damals als Held gefeiert. «Ich hatte nur Angst», sagt er. Die berührende Geschichte finden Sie hier.

Solarpflicht auf Häusern? Hardy Jäggi, der Präsident der kantonalen SP, fordert in einem Vorstoss seit März, dass auf Neubauten Solaranlagen realisiert werden müssen. Doch der Solothurner Regierungsrat will in dieser Frage erst im nächsten Jahr konkreter werden, wenn das neue Energiegesetz vorliegen soll. Nun kritisiert der SP-Mann die zuständige Grüne Regierungsrätin, Brigit Wyss: «Das geht einfach viel zu lange. Die Strommangellage kommt nicht erst in drei oder vier Jahren.» Schneller Fakten schaffen könnte allerdings Bundesbern: Dort, so wurde gestern bekannt, will zumindest die zuständige Ständeratskommission ebenfalls eine Solarpflicht bei Neubauten.

Einsprache abgelehnt: Und Eigentlich wollten die Investoren den Sälipark in Olten 2020 eröffnen. Doch dann folgten Einsprachen und seither ist das 120-Millionen-Projekt mit 75 Mietwohnungen blockiert. Gestern nun wurde bekannt, dass der Regierungsrat zwar einige Bedingungen bei den Investoren einfordert. Im Grundsatz aber hat er die Einsprachen abgelehnt. Wann gebaut werden kann, ist damit aber noch nicht klar.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!