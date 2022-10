Standentwicklung Wo Olten Grosses plant, aber doch nicht vom Fleck kommt – ein Besuch in Olten SüdWest, einem Fremdkörper mitten in der Stadt Nirgends kann die Stadt Olten ihre Zukunft so sehr planen wie in Olten SüdWest. Doch sie gab die Hoheit an einen Investor ab. Nun ist ein Streit entbrannt. Die Geschichte eines kollektiven Planungsversagens.

Der Blick auf Olten SüdWest von aussen: Das Restaurant Bloomell ist für viele Oltnerinnen und Oltner der einzige Grund, ins Trabanten-Quartier in der Kiesgrube zu gehen. Patrick Lüthy

Mitten drin – und doch nicht dabei. Das ist Olten SüdWest, ein Quartier, das von Oltnerinnen und Oltnern wahlweise als «Schandfleck» oder «riesiges Entwicklungsgebiet» bezeichnet wird. Je nachdem, wen man gerade vor sich hat.

Die Geschichte dieses Quartiers, das wie eine Art Satellit vor den Toren der Stadt hängt, ist die Geschichte eines kollektiven Versagens, das kann wohl mit Fug und Recht behauptet werden. Denn egal, mit wem man spricht, ob mit Gegnern des Projekts, der Stadtverwaltung, den Politikern oder dem Investor, niemand macht ein Geheimnis daraus, dass das bisherige Resultat unbefriedigend ist.

Der Blick Richtung Westen: Die uniforme Bauweise war einer der Hauptgründe, warum der alte Gestaltungsplan überarbeitet wurde. Bruno Kissling

Wer mit dem Zug von Solothurn nach Olten einfährt, weiss warum. Da stehen acht exakt gleich hohe Wohnblöcke, vier mehr oder minder quadratische, kleinere Gebäude in der Mitte, gesäumt von zwei langgezogenen, rechteckigen und zwei L-förmigen ringsum. 420 Wohnungen umgeben von Brachland und mit einem Schulhaus, dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Portlandcementwerk AG, in der Peripherie. Rund 35’000 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche auf dem rund 17’000 Quadratmeter grossen Baufeld 4 in der Kiesgrube.

Drohnenaufnahme von Olten SüdWest mit Blick Richtung Osten und damit Altstadt. Zwischen den bestehenden Gebäuden und den Gleisen wäre die Hochhauszone geplant. Bruno Kissling / OLT

Dicht an dicht gebaut. Uniforme Wohnsilos. Aber letztlich genau das, was der alte Gestaltungsplan aus dem Jahr 2008 zuliess. Oder wie Stadtschreiber Markus Dietler sagt: «Herr Bachmann hat die Ausnützungsziffer bis zum Anschlag ausgenützt. Der Fussabdruck ist genau so gross, wie er sein darf.» Herr Bachmann, das war damals und bis zum Bauende im Herbst 2015 der unterdessen verstorbene Leopold Bachmann. Der Ingenieur hatte das Industrieland 2009 der Hunziker Baustoff AG, einer Holcim-Tochter, abgekauft und ab 2012 mit dem Bau begonnen.

Was in Zürich wegging wie heisse Weggli, war in Olten nicht gefragt

Die lange Bauzeit hängt auch damit zusammen, dass zuerst eine grössere Bodenaltlast entfernt werden musste. Auf dem Gebiet von Baufeld 4 gab es einst einen Ölunfall, es hatte Schlacken und alte Baustoffe im Boden. Neben der Nähe zur Stadt war die Altlast-Entfernung mit ein Grund, dass man hier mit Bauen anfing.

Bachmann senior hat das in Olten nicht anders gemacht, als zuvor sehr erfolgreich in Zürich und Umgebung: Er hat günstig gebaut, um günstigen Wohnraum anbieten zu können. Aber was in Zürich in den vergangenen Jahren wegging wie heisse Weggli, war in Olten nicht wirklich gefragt.

Sigmund Bachmann (mit Mikrofon) beantwortet Fragen zum Masterplan, der 2017 präsentiert wurde und als Basis für den neuen Gestaltungsplan diente. Patrick Lüthy

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Von den 420 standen vor einem Monat 123 Wohnungen leer. So der letzte Stand von Sigmund Bachmann, dem Sohn und Nachfolger des verstorbenen Leopold Bachmann. Die Fluktuation ist hoch. Dietler, der nicht nur Stadtschreiber, sondern auch Stadtentwickler ist, sagt:

«Olten SüdWest ist zu einem Einsteigerquartier geworden. Die Leute ziehen her und wieder weg, wenn sie etwas Passenderes finden.»

Ölheizungen, keine Balkone, uniformes Äusseres, zudem drohende weitere Baustellen über Jahre hinaus, die provisorische Umgebung oder schlicht der Wunsch nach Eigentum – es gibt viele Gründe, die die Leute aus Olten SüdWest weglocken.

Blick von oben auf die Ecke mit dem Café Bloomell. Bruno Kissling

Doch wie es mit dem brachliegenden Stadtteil weitergeht, ist derzeit mal wieder ungewiss. Verursacher der Ungewissheit ist ein gewisser Thomas Wehrli, einer der schärfsten Kritiker des Bauvorhabens und des Vorgehens der Stadt. Ihn treffen wir an einem sonnigen Montagnachmittag vor dem Café Bloomell an der nordöstlichen Ecke der Überbauung. «Das ist einer der allzu raren sozial-emotionalen Berührungspunkte dieses Quartiers mit der Stadt. Das ‹Bloomell› wird auch in der Altstadt als ein Teil von Olten betrachtet», sagt Wehrli.

Blick über die Kulissen von Karl's kühne Gassenschau, die unterdessen schon wieder weggezügelt ist. Bruno Kissling

Freiwillig komme er zwar sehr wohl in die Kiesgrube, etwa um den Leuten von Karl’s kühne Gassenschau einen Besuch abzustatten oder das Naturschutzgebiet im Osten am Fusse des Flugplatzes zu durchforsten. Aber die Überbauung meidet er. «Hier begebe ich mich auf dünnes Eis», sagt er. Wehrli ist Physiker auf der Suche nach herausfordernder Arbeit, Naturschützer und ein Mensch mit «übertriebenem Gerechtigkeitssinn», wie er selbst sagt.

Wehrli hat nächtelang über Gesetzen und Plänen gebrütet

Es ist diese Kombination, die ihn letztlich Einsprache erheben liess gegen den neuen Gestaltungsplan, der es erlaubt hätte, weniger dicht, dafür höher zu bauen. Der auch vorgesehen hätte, dass es grüner geworden wäre. Zudem hätte der Investor rund 12’000 Quadratmeter Land an die Stadt abgetreten. Für öffentliche Bauten und Anlagen, konkret ein Schulhaus. Auch die seit langem vermisste Anbindung an die Altstadt wäre Bestandteil gewesen. Realisierbar dank eines vorgezogenen Planungsausgleichs von 16 Millionen Franken.

Als der Lockdown kam, hatte Wehrli mehr Zeit und ihm stiess sauer auf, dass die Stadt den Gestaltungsplan genau dann auflegte, als die Leute zum Daheimbleiben aufgefordert wurden. «Es war offensichtlich, dass die Stadt möglichst umgehen wollte, dass die neuen Pläne bekämpft werden», sagt Wehrli. Das hat ihn angestachelt. Also hat er sich nächtelang durch die Pläne gewühlt, das Raumplanungsgesetz studiert und dann Einsprache erhoben.

Stadt mache Einsprecher Geschenke im Wert von 100 Millionen

Denn er kam zum Schluss, «dass die Stadt dem Investor mit dem neuen Gestaltungsplan Geschenke in der Höhe von 100 Millionen Franken» gemacht hätte. Und zwar durch die Aufwertung des Gebietes dank der geplanten Personenunterführung Hammer. Laut seiner Schätzung rund 60 Millionen Franken. Und durch die Umzonung von zusätzlichen 90’000 Quadratmetern Land in Wohn- und Mischzone (rund 40 Millionen Franken). Als Gegenleistung dafür erhält die Stadt in den Augen von Wehrli fast nichts, was sie nicht auch einseitig von Gesetzes wegen anordnen könnte. «Verhandeln geht anders», meint er dazu lakonisch.

Zusammen gehen wir in die Überbauung. Wehrli im grauen T-Shirt, dunkelblauer Jeans und seinem steten Begleiter, dem Velo, das er neben sich herstösst. Das hier modern zu bezeichnen, wäre für ihn vermessen. Die Bauweise sei billig, viel Plastik, Ölheizungen, kaum Balkone. Wir schlendern zwischen den Gebäuden umher, ein Mann füttert auf dem Sitzplatz seine Hunde, Kinder spielen auf dem Spielplatz vor der Kita. Und plötzlich steht da Jasmina Milutinovic, Hauswartin seit den Erstbezügen im Herbst 2015, vor uns und fragt, was wir hier machen. Drei Männer, einer mit Kamera, einer mit Notizblock und einer mit Velo.

Einen Augenschein nehmen, zusammen über die Überbauung sprechen, Kritik üben. Frau Milutinovic hält dagegen: «Sehen Sie, diese Gebäude hier verfügen seit Sommer 2021 über Balkone. Hier sind sämtliche Wohnungen vermietet.» Tatsächlich wirkt das aufgewertete Gebäude im Nordwesten belebter als die anderen, jede Klingel ist angeschrieben. Die Hauswartin ist nicht nur um Sauberkeit besorgt, sondern auch um das Image ihrer Wohnsiedlung. Anfänglich hat sie hier nur geputzt, seit einigen Jahren wohnt sie selbst in Olten SüdWest.

Hauswartin: «Es stimmt, es hat wenige Familien hier.»

Sie ist das gute Herz dieses sonst eher nüchternen und distanzierten Ortes und eine seiner grössten Fürsprecherinnen. Leer seien vor allem die grösseren Wohnungen, vor allem jene mit 3.5 Zimmern. Milutinovic: «Es stimmt, es hat wenige Familien hier.» Die 64 Kinder in der Kita kommen grossmehrheitlich von auswärts.

Reportage rund um Olten SüdWest am 10.10.2022. Patrick Lüthy

Verstehen kann sie die Abneigung gegen diesen Ort von Leuten wie Thomas Wehrli nicht. Und so führt sie uns in zwei leere Wohnungen. Eine 3.5-Zimmer-Wohnung im Parterre, die schon wieder vermietet ist («Parterre-Wohnungen stehen nie lange leer.») und eine schon länger leer stehende 4.5-Zimmer-Wohnung im dritten Stock. «Das ist guter, mittlerer Standard», sagt sie. Jede Wohnung verfüge über Waschmaschine und Tumbler. Wehrli entgegnet: «Aber die Fenster könnten definitiv besser sein.» Obschon auch diese aus Schweizer Produktion stammen.

Reportage rund um Olten SüdWest am 10.10.2022. Patrick Lüthy

Jasmina Milutinovic runzelt die Stirn und schaut ihn mit fragenden Augen an. «Meinen Sie das ernst?», fragt sie, ohne etwas zu sagen. Als sie dann auf die Glasfaseranschlüsse und die hier beheimatete Swisscom-Zentrale zu sprechen kommt, gibt auch Wehrli klein bei: «Das ist einer der wenigen Vorteile gegenüber dem Rest der Stadt.»

Gartenboxen für die, die Garten wollen. Denn auf dem Kiesboden würde kaum etwas gedeihen. Patrick Lüthy

Wenig später stehen wir draussen vor der Tür. Nur knapp die Hälfte der Klingeln zur Linken und der Briefkästen zur Rechten sind angeschrieben. Draussen in der Brache stehen ein paar Gartenboxen. Milutinovic sagt: «Man kann hier sogar sein eigenes Gemüse anbauen.» In Paloxen, weil im Kiesboden nichts wachsen würde. Zum Abschied sagt sie: «Es ist jetzt einfach an der Zeit, dass sie weiter bauen können. Wir wissen jetzt ja, dass vor allem kleinere Wohnungen gefragt sind.»

«Es braucht nicht neue Wohnungen, wenn noch über 100 leer stehen.»

Wehrli sieht das anders. «Ich hätte nichts gegen die Hochhäuser, wenn es sie bräuchte.» Da setzt auch seine Hauptkritik an. Denn mit den neuen Plänen für Olten SüdWest hätte man nicht nur höhere Bauten erlaubt, sondern insbesondere zusätzliche 90’000 Quadratmeter Wohn- und Mischzone geschaffen.

Wehrli: «Es braucht bereits die heutige Wohn- und Mischzone in der Grösse nicht. Es braucht nicht 1500 weitere Wohnungen, wenn immer noch über 100 leer stehen. Und schon gar nicht braucht es obendrauf noch mehr Reserven für noch mehr Wohnungen als die 2000, die heute schon möglich sind.»

Der Stadtrat hat Wehrlis und fünf weitere Einsprachen im Sommer 2020 abgewiesen. Aber Wehrli und drei weitere Parteien erheben daraufhin Beschwerde beim Regierungsrat, an den der Gestaltungsplan zur Bestätigung überwiesen wird. Auch der weist Wehrli und die anderen Einsprechenden zurück. Aber er verlangt neu, dass nur weitergebaut werden könne, wenn die Personenunterführung Hammer nicht nur die finanziell, sondern auch baurechtlich sichergestellt sei.

Das genügt Wehrli nicht. Er zieht die Beschwerde weiter vor das Solothurner Verwaltungsgericht – und er bekommt recht. «Eine positive Überraschung», so Wehrli. Er hat sich vor allem vor Bundesgericht Chancen ausgerechnet, nicht schon auf dieser Stufe. Sein Hauptargument: Der Planungshorizont 2055 ist viel zu lang. Das seit 2014 gültige Raumplanungsgesetz sieht einen Horizont von 15 Jahren vor, um künftige Generationen nicht der Gestaltungsmöglichkeiten zu berauben. Das Bundesgericht hat deshalb in einem ähnlich gelagerten Urteil den Kanton Waadt massiv zurückgepfiffen.

Jetzt also ist es die Stadt, die das Urteil weiterzieht. 30 Seiten umfasst die Beschwerdeschrift. Stadtpräsident Thomas Marbet sagt: «Der neue Gestaltungsplan hat eigentlich alle Defizite beseitigt, die man hat beklagen können.» Abwechslungsreicher, grüner, nachhaltiger und zudem ein besserer Anschluss an die Stadt – all das wäre darin beinhaltet gewesen. Verständnis hat Marbet weder für die Argumente von Wehrli noch für das Urteil des Verwaltungsgerichts. «Mit dem neuen Gestaltungsplan wird die Überbauung zu einem Stadtquartier.»

Deshalb kämpfen er und die Stadt für ihre Ideen und ziehen das Urteil weiter. Ein weiteres Kapitel in der langwierigen Geschichte von Olten SüdWest. Zwei Fragen bleiben: Braucht es wirklich neue Wohnungen, wenn noch immer so viele leer stehen? Und warum plant man so weit in die Zukunft?

Die Schweizer Bevölkerung wachse jährlich um 50’000, erklärt Stadtschreiber Markus Dietler. Diese Menschen müssten irgendwo unterkommen. Und Olten hat Platz. Und eine gute Lage. Nah von Zürich, Bern und Basel. Zudem sei es ja Ziel, in den Zentren verdichtet zu wachsen und nicht in der Peripherie. Ausserdem sei Olten in den letzten zwölf Jahre stark gewachsen. Kurt Schneider, Leiter der Baudirektion, sagt: «In Olten SüdWest kämen mit dem neuen Gestaltungsplan jährlich 75 neue Wohnungen dazu. Das ist die Hälfte dessen, was Olten jährlich absorbiert.»

Tatsache ist, dass die Bevölkerung in Olten von rund 17’000 2009 auf rund 18’400 im letzten Jahr angewachsen ist. Wobei das Wachstum bis 2017 stark voranschritt, seither aber stagniert. Auch wenn man den Vergleich über einen längeren Zeitraum macht, zeigt sich ein anderes Bild: Olten hat heute praktisch gleich viele Einwohner wie vor 40 Jahren.

Bei der Stadt aber ist man optimistisch, dass Trends wie Homeoffice und die höhere Attraktivität des Wohnangebots durch den neuen Gestaltungsplan, künftig mehr Wachstum bringen. Mindestanforderung an die neuen Bauten wäre aber, dass sie mehr bieten, als die Leute in Basel, Bern oder Zürich bekommen. Und erst noch zu einem besseren Preis. Sonst wird kaum jemand auf die Vorzüge einer grösseren Stadt verzichten.

Den mehr als 30-jährigen Planungshorizont rechtfertigt Stadtpräsident Marbet mit der Grösse des Areals. Marbet: «Es geht um rund ein Viertel der Stadt, den wir planen können. 15 Jahre werden der Dimension dieses Vorhabens einfach nicht gerecht.» Es sei zwingend notwendig, dass man das Ganze im Auge behalte. Auch, weil man nicht noch einmal städteplanerisch versagen will. Selbstkritisch sagt Marbet: «Man hat das Gebiet vor rund zwei Jahrzehnten einfach als grossen Bauplatz angeschaut und hat zu wenig an die Entwicklung und die Erfordernisse eines Stadtteils gedacht.»

Wobei der unbefriedigende Istzustand noch eine Weile bleiben dürfte. Solange der neue Gestaltungsplan weder rechtskräftig noch aufgehoben ist, kann nicht gebaut werden. Investor Sigmund Bachmann rechnet frühestens in zwei Jahren mit dem Baustart für eine nächste Etappe. Olten SüdWest bleibt bis dahin ein unerfülltes Potenzial, ein Trabant im Herzen von Olten.

Investor Bachmann: «Olten SüdWest ist im Tiefschlaf, weggehen tut es nicht.»

Eines bereut Sigmund Bachmann: «Rückblickend hätte ich den Gestaltungsplan nicht angepasst. So wie das wohl auch mein Vater gemacht hätte.» Leopold Bachmann kaufte das Areal zwar und verantwortete den Bau der ersten Gebäude in der Kiesgrube, aber als die Stadt 2016 mit der Idee auf die Terrana AG zuging, den alten Gestaltungsplan mit den exakt gleich hohen Gebäuden und den knappen Grünflächen, zu überdenken, da war der Patron bereits nicht mehr am Ruder.

Eine Gehirnblutung hat ihn jäh ausgebremst. Und so war es Sohn Sigmund, der den Entscheid traf, den er heute bereut, den Entscheid, bei der Überarbeitung des Gestaltungsplans mitzutun, Vielfalt zuzulassen und dafür den Bau vorübergehend zu stoppen.

Natürlich, ein paar Dinge hätte er schon angepasst. Balkone, das sei ihm klar geworden, hätte er wohl in einer weiteren Etappe gebaut. Auch wenn Bachmann selbst die sogenannten Jahreszeitenzimmer (kann als eine Art Wintergarten oder als zusätzlicher Wohnraum gebraucht werden) als valablen Ersatz erachtet. Der Stadt Olten macht er keine Vorwürfe, der neue Gestaltungsplan sei gut, eine echte Verbesserung. Und mit Einsprachen müsse man heutzutage einfach rechnen, das gehöre bei fast jedem Bauvorhaben dazu.

Ob er denn nicht das Gefühl habe, dass das jahrelange Bauen auch Leute abschrecke, lautet die Frage am Telefon. «Das glaube ich nicht. Wir bauen zwar in Zürich keine Neubauten mehr wie hier, aber wenn es dort Renovationen neben bewohnten Bereichen gibt, ist das Schlimmste eine Mietzinsherabsetzung. Deswegen zieht niemand weg», sagt Sigmund Bachmann. Und fügt an: «Gut, Olten ist nicht Zürich. Aber schöne Wohnungen zu einem erschwinglichen Preis sind doch auch hier gefragt.» Würden Sie denn selbst dort wohnen wollen? Bachmann: «Ich bin kein Stadtmensch. Wand an Wand mit jemandem zu wohnen, sagt mir nicht zu.»

Seit 2010 ist das Areal im Besitz der Terrana AG Rüschlikon und damit der Familie Bachmann. Noch immer stehen erst 420 von bis zu 3000 dereinst vorgesehenen Wohnungen. Das Projekt geht nur sehr schleppend voran. Ein Verkauf ist trotzdem kein Thema für Bachmann. Einerseits, weil niemand die Katze im Sack kaufen möchte und er deshalb momentan nur zu sehr nachteiligen Bedingungen verkaufen könnte. Andererseits, weil er keine Eile hat. Bachmann sagt: «Olten SüdWest ist im Tiefschlaf, weggehen tut es nicht. Deswegen kriege ich keine Komplexe, jetzt konzentriere ich mich halt auf Sanierungen in Zürich.»