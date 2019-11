Ständerat Roberto Zanetti schafft die Wahl im zweiten Wahlgang problemlos

Reaktionen Er weiss, wie es sich anfühlt, in einem zweiten Wahlgang den Kürzeren zu ziehen: Walter Wobmann, Vizepräsident der SVP-Kantonalpartei, machte vor vier Jahren die Erfahrung, die Parteipräsident Christian Imark gestern ebenfalls durchleben musste. Wobmann mochte allerdings keine Trübsal blasen, auch wenn die SVP abermals klar gegen Zanetti scheiterte. Er sprach denn auch von einem «ansprechenden Resultat» und von einem, das Imark mit Blick auf weitere Wahlen nichts verbaue. Illusionslos stellte Wobmann gleichzeitig aber auch fest: «Das ist das Ergebnis der fehlenden bürgerlichen Unterstützung – wir waren ganz allein.»

Das sieht auch Andreas Gasche, Geschäftsführer des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbands, so. Es sei ein «schwieriges Unterfangen» gewesen, den amtierenden SP-Ständerat zu verdrängen, gibt er zu bedenken. Und spielt ebenfalls auf die nicht vorhandene Homogenität im bürgerlichen Lager an. Eine, die es auch im Verband selber nicht gab. Nichtsdestotrotz: «Christian Imark hat in Anbetracht der Ausgangslage ein gutes Resultat erzielt», findet Gasche. Und – an die Adresse der bürgerlichen Parteien gewandt: Es sei deren Aufgabe herauszufinden, was sie wirklich wollten.

FDP-Präsident Stefan Nünlist: «Sehr respektables Resultat»

Angesprochen sind damit unter anderem die Freisinnigen, die ebenso wie die Christdemokraten keine Wahlempfehlung für den SVP-Kandidaten abgeben mochten. FDP-Präsident Stefan Nünlist hielt den Ball gestern flach. Zunächst gratulierte er, wie es sich gehört, Robert Zanetti zu seiner Wiederwahl und Christian Imark «zu seinem sehr respektablen Resultat». Beide Kandidaten hätten «einen guten Wahlkampf geführt», so Nünlist. Das nach Regionen differenzierte Resultat zeige, «dass beide über ihre Parteien hinaus mobilisieren und auch freisinnige Wähler überzeugen konnten». Um schliesslich anzufügen: «Im Hinblick auf anstehende Majorzwahlen heisst dies, dass vor allem breit abgestützte Persönlichkeiten mit hohem Bekanntheitsgrad über Wahlchancen verfügen», so Nünlist.

Und eine solche Figur hatte die SP mit Zanetti zweifellos. Gross war denn auch die Genugtuung bei Parteipräsidentin Franziska Roth, dass es neuerlich gelang, den SVP-Angriff im zweiten Wahlgang abzuwehren. Und dies in einer Deutlichkeit, die gegenüber den Verhältnissen vor vier Jahren noch grösser war. Dass die Wahlen nun mit einem für die SP günstigen Ende passé sind – darüber war die frisch gewählte Nationalrätin froh. Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass die Regierungsrats- und Kantonsratswahlen, die im übernächsten Jahr anstehen, die Partei schon bald von neuem fordern werden. Wie alle andern auch.

Balz Bruder