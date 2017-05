Ein Maibaum auf dem Dorfplatz oder einem Kreisel aufzustellen, ist noch in einigen Gemeinden im Kanton Brauch. Bei den Stäcklibuebe ist es aber ebenso Brauch, in den Nachbarsgemeinden mit der Kettensäge aufzukreuzen und die Tannli wieder umzulegen. Auch heuer ist dies wieder geschehen.

Bei der Polizei sind Meldungen «zu diversen Ruhestörungen in verschiedenen Gemeinden und zwei abgesagten Tannli» eingegangen, wie Mediensprecherin Astrid Bucher auf Anfrage sagt.

In Recherswil und Kriegstetten wurde je ein Maibaum umgesägt. In Grenchen haben sich gleich mehrere Personen bei der Polizei «wegen einer Tanne in Schräglage» gemeldet. Das Tannli steht auf einem Kreisel.

Meldungen zu nächtlichen Ruhestörungen gingen vor allem aus der Region Olten/Niederamt ein, und zwar aus Trimbach, Lostorf, Erlinsbach, Boningen, Hägendorf.

Was steckt hinter den Maitannli und den Stäcklibuebe?