Stadttheater Solothurn Zwei Werke verflochten und auf die Bühne gebracht: Vergnügliche Einkehr bei Shakespeare «Play Falstaff» als amüsanter Theaterabend im Stadttheater Solothurn. Dies auch dank eines virtuosen Ensembles.

«Play Falstaff» ist am Tobs zu sehen. Joel Schweizer/zvg

Hal, der Prinz von Wales, und Henry Heisssporn Percy kreuzen die Schwerter, kämpfen für und gegen König Heinrich IV., gegen und für die Rebellen. Robin Telfer rekonstruiert Geschichte und macht Shakespeares Werk noch zugänglicher, indem er die Königsdramen «Henry IV.» und «Henry V.» und das Lustspiel «Die lustigen Weiber von Windsor» subtil zum Theaterstück «Play Falstaff» verflocht.

Assistiert von Joëlle Anina Müller, inszenierte er das Stück gleich selber. Wie der Titel offenbart, avanciert der Nebendarsteller Sir John Falstaff in der Adaption zum Protagonisten. Vieles ist begrenzt: die Anzahl der Schauspieler, das Bühnenbild, die Requisiten – alles reduziert sich in der Tobs-Fassung auf den Kern des Stückes.

Dass dieses Konzept so gut funktioniert, liegt auch an der klassisch-werkgetreuen Optik von Bühnenausstatter Siegfried Mayer. Die Akteure wechseln Stimmlage, Mimik und Gestik, schlüpfen innerhalb kürzester Zeit in verschiedenste Rollen.

Nichts als ein naiver Prahlhans

Titelheld Sir John Falstaff bietet trotz seines Adels ein Beispiel all dessen, was ein Ritter nicht sein sollte: feige, prahlsüchtig, verlogen, verschuldeter Vielfrass und Säufer, ohne Ehrgefühl, sich für alles hergebend, sofern es Geld einbringt. Mit diesen Eigenschaften wandelt er durch das Königsdrama.

Dem Ausbund an Laster und Unarten stellt Shakespeare einen wirklichen Ritter gegenüber: Henry Percy, genannt Heisssporn. Nur einmal treten sie gleichzeitig auf: Als Percy im Kampf vom Kronprinzen getötet wird und Falstaff sich aus Feigheit tot stellt.

Dass sich Falstaff in der Komödie «Die lustigen Weiber von Windsor» als Frauenbetörer versuchen darf, soll der Legende nach Königin Elizabeth I. zu verdanken sein. Sie wollte den dicken Ritter unbedingt als Liebhaber sehen.

Also umwirbt Falstaff die Bürgersfrauen Ford und Page. Allerdings mehr aus materiellen als aus erotischen Motiven. Die Damen durchschauen ihn, schmieden ein Rachekomplott. Beim ersten Rendez-vous muss sich Falstaff in einem Korb voller Schmutzwäsche verstecken, beim zweiten wird er verprügelt und beim dritten Treffen mit einem Hirschgeweih geziert und verspottet.

Virtuoses Ensemble

Eigentlich müsste Falstaff ein Scheusal sein, doch Günter Baumann verleiht ihm sympathische Züge. Im Grunde ist er harmlos. Wird weder von Ehrgeiz noch Machthunger getrieben, will nur geniessen. Total naiv und von seiner eigenen Wichtigkeit überzeugt, gewinnt Falstaff durch das variantenreiche Spiel des famosen Günter Baumann die Zuneigung des Publikums.

Liliom Lewald zeichnet als Prinz von Wales differenziert und ausdrucksstark, wie Falstaffs Saufkumpan zum verantwortungsvollen Thronfolger reift. Liliom Lewald, der 2018 den Kölner Nachwuchsschauspielerpreis erhielt und sich unter anderem mit Kickboxen und Judo fit hält, studierte die Kampfszenen ein. Als König Henry IV., Ford, Henry von Bolingbroke und als Soldat brilliert der Schweizer Bühnen- und Filmschauspieler Matthias Schoch.

Der Nachwuchs empfiehlt sich

Verschiedene Figuren verkörpert auch der Bieler Gabriel Noah Maurer, überzeugt als edler Ritter Percy. Virtuos und charmant schlüpft Margrit Maria Bauer in so unterschiedliche Charaktere wie Frau Ford, Wirtin, Graf von Northumberland und Mistress Quickly. Während die Nachwuchsschauspieler Sophie Scherrieble (Frau Page/Lady Percy) und David Rothe (Edward Poins/Graf Westmoreland) sich für eine Bühnenkarriere empfehlen.

«Play Falstaff» bietet eine vergnügliche Einkehr bei Shakespeare, dessen psychologischer Scharfblick über der Situationskomik steht und fasziniert.