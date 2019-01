Nein – es habe keine Ausschreibung für eine «PR-Kampagne» gegeben. Das schreibt der Regierungsrat am Montag. Eine solche Werbekampagne war nach der Abstimmung über das kantonale Energiegesetz befürchtet worden. Die Vorlage zur Revision desselben war am 10. Juni vom Stimmvolk mit 70 Prozent Nein-Stimmen abgeschmettert worden. Daraufhin gab der Regierungsrat eine Analyse beim Forschungsinstitut gfs Bern in Bern in Auftrag. Die Ergebnisse der Befragung von 1000 Personen: Im Vorfeld sei zu wenig gut von Seiten der Behörden informiert worden; die Vorlage sei zu komplex gewesen. Was laut Regierungsrätin Brigit Wyss – als Volkswirtschaftsdirektorin zuständig für die Vorlage – dazu führte, dass der Kanton seine Informationskanäle überarbeiten wolle. Laut anderen Stimmen bedeutete das nichts anderes als «Staatspropaganda».

So schrieb in der Folge der FDP-Kantonsrat Markus Spielmann (Starrkirch-Wil) in einer Interpellation an den Regierungsrat: Aus guter Quelle habe er erfahren, dass der Kanton eine Ausschreibung für einen PR-Auftrag im sechsstelligen Bereich getätigt habe. «Daraus ergibt sich sodann automatisch die Frage, ob die Regierung präventive Staatspropaganda betreibt, um dereinst eine Mehrheit für etwas zu finden, was ohne eine solche Manipulation vom Volk gar nicht gewollt wäre», schreibt der Kantonsrat der Freisinnigen, die im Vorfeld die Vorlage vehement bekämpft hatten.