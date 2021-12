Staatshaushalt Mit der roten Null kann sich der Solothurner Voranschlag sehen lassen Ein Defizit von 7 Millionen auf ein Haushaltsvolumen von 2,5 Milliarden, das ist in Anbetracht der Umstände passabel. Trotzdem hält man im rechten Lager des Kantonsrats an der Forderung nach einem neuen Sparprogramm fest.

Der Voranschlag für 2022 ist passabel, aber wie jedes Jahr werden in der Budgetdebatte Sparforderungen laut. Manuela Jans-Koch

Der Kantonsrat ist zum alljährlichen Budgetmarathon gestartet. Der Staatshaushalt wird über eine Vielzahl von sogenannten Globalbudgets für die verschiedenen Aufgabenbereiche gesteuert. 6 von 13 dieses Jahr neu festzulegenden Globalbudgets für die kommenden drei Jahre wurden am Dienstag unter Dach gebracht. Bei einzelnen Positionen gibt es auf den gesamten Staatshaushalt mit einem Volumen von knapp 2,5 Milliarden betrachtet eher marginale Änderungs- sprich Kürzungsanträge der vorberatenden Kommissionen gegenüber der Botschaft des Regierungsrats.

Am Ende der Beratungen nächste Woche dürfte man bei einem Voranschlag liegen, der mit einem kleinen Defizit in der Erfolgsrechnung von rund 7 Millionen und bei Nettoinvestitionen von knapp 108 Millionen mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 24 Millionen rechnet, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 78 Prozent entspricht. Damit sind die jeweils ambitionierten Vorgaben der Finanzkommission nicht ganz, aber annähernd erfüllt. Er steigere seine Beurteilung denn auch von «teilweise» auf «beinahe» befriedigt, meinte deren Präsident Matthias Borner (SVP, Olten).

«Nicht mehr als Kosmetik»

Anders – wie immer in den letzten Jahren – sieht das seine Fraktion. Die seit Präsentation des Budgetentwurfs im September noch erreichten Korrekturen im Umfang von rund 10 Millionen seien letztlich nicht mehr als Kosmetik, so SVP-Sprecher Richard Aschberger (Grenchen). Er stellte einmal mehr die Forderung nach einem Sparprogramm, der Kanton müsse endlich unabhängiger vom Finanzausgleich und den Ausschüttungen der Nationalbank werden und die Ausgabenentwicklung mindestens einfrieren.

Einen neuen Massnahmenplan verlangen zwar nach wie vor auch die Freisinnigen, deren Sprecher Christian Thalmann (Breitenbach) zeigte sich in der Beurteilung des Voranschlags am Dienstag aber doch etwas gnädiger. Würde ein Barometer die Finanzlage messen, so stünde er heute auf stabil mit Tendenz veränderlich. Der Voranschlag sei «akzeptabel», eher beunruhigend ist für ihn, dass man bei einer vorsichtigen Einschätzung der Entwicklung der Steuereinnahmen doch mit einem beachtlichen Wachstum des Stellenetats rechne. Hier stehe auch das Parlament mit Beschlüssen zu neuen Aufgaben in der Pflicht.

Der Staat muss leistungsfähig bleiben

Ganz und gar keine Notwendigkeit für neue Sparprogramme sieht man angesichts der passablen Zahlen im links-grünen Lager. Allerdings bestehe auch kein Spielraum für Steuererleichterungen, die über die im Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Initiative vorgesehene gezielte Entlastung der unteren Einkommen hinaus geht, mahnte Heinz Flück (Grüne, Solothurn).

Nicht bloss nicht nötig, sondern «völlig fehl am Platz» wäre ein neues Sparprogramm, wiederholte SP-Sprecher Simon Bürki (Biberist) das Credo in seinem Lager. Gerade die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiger Staat ist.

Diesbezüglich sieht man das im Mitte-Lager ganz ähnlich. Die Finanzlage zeige sich angesichts der Coronakrise «erstaunlich stabil», konstatierte CVP-Sprecher Fabian Gloor (Oensingen). In dieser Situation wäre es für ihn falsch, einen «Raubbau» an der staatlichen Infrastruktur zu betreiben, denn es gelte ein gutes Leistungsangebot als Standortvorteil zu erhalten.