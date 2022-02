Staatsfinanzen Die Solothurner Sparapostel stehen auf verlorenem Posten – Auftrag für ein Sparprogramm ist vom Tisch Die Prognosen für den Solothurner Staatshaushalt sind für die kommenden Jahre eher düster. Aber die Regierung blockt Aufträge zu einschneidenden Sparmassnahmen trotz absehbarer Steuerausfälle erfolgreich ab.

Neue Rolle: Finanzdirektor Peter Hodel half mit, seine eigene Forderung als Kantonsrat auf 13 Zeilen abzuschmettern. Hanspeter Bärtschi

Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung über die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» und den Gegenvorschlag dazu im Mai wird sich die Finanzlage für den Kanton in den kommenden Jahren angespannt präsentieren.

Weder die Konsequenzen der einen (als verheerend eingestuften) noch der anderen (verkraftbaren) Variante sind im aktuellen Aufgaben- und Finanzplan berücksichtigt. Der sieht zwar nicht mehr so bedrohlich aus wie das Vorgängermodell, in dem man noch mit Defiziten von bis zu 200 Millionen und einer Verschuldung von über zwei Milliarden rechnete.

82 Millionen Defizit im Jahr 2025 und 1,6 Milliarden Schulden sind aber auch kein schöner Ausblick. Zumal trotz momentaner Entspannung auch ungewiss bleibt, ob und welche Löcher die Coronapandemie noch in die Staatskasse reissen wird.

Mehr oder weniger erstaunlich ist, dass die Zeichen an der finanzpolitischen Front dennoch auf Entspannung stehen. Die Forderung nach einem neuen Sparprogramm ist jedenfalls plötzlich vom Tisch.

Die Sparapostel krebsen zurück

Ein solches Sparprogramm verlangt ein überparteilicher Auftrag, der vor einem Jahr im Kantonsrat eingereicht wurde, nun aber nur noch in einer stark verwässerten Form zur Debatte steht. Unterzeichnet hatten ihn 47 Kantonsrätinnen und Kantonsräte, also praktisch die Hälfte des Parlaments, was doch auf erhebliche Erfolgsaussichten schliessen liess.

Darunter damals übrigens auch der jetzige Finanzdirektor Peter Hodel, unter dessen Ägide die Regierung dann im vergangenen September nicht mehr als 13 Zeilen brauchte, um den Vorstoss abzuschmettern. Die Stabilisierung der Staatsfinanzen sei gelungen, der Regierungsrat habe die Entwicklung im Auge und überprüfe seine Aufgaben laufend im Rahmen des ordentlichen Budgetprozesses.

Das genügte scheinbar, um die Sparpolitiker zu überzeugen – oder zumindest zu beschwichtigen. Die Zeit reichte zwar bei weitem nicht, aber eigentlich wäre der Sparprogramm-Auftrag für die Januarsession traktandiert gewesen, in der es auch um die in Kauf zu nehmenden Steuerausfälle im Hinblick auf die Abstimmung über «Jetz si mir draa» und den Gegenvorschlag dazu ging.

Kurz davor, am 18. Januar, brachte Erstunterzeichner Daniel Probst (FDP, Olten) plötzlich einen neuen Wortlaut ein: Der Direktor der Handelskammer will jetzt kein Sparprogramm mehr. Es genügt ihm, wenn Aufgaben, Leistungen und Ertragsmöglichkeiten des Kantons «losgelöst vom Budgetprozess grundsätzlich analysiert und hinterfragt» werden und über das Ergebnis «in einer gewissen Regelmässigkeit» Bericht erstattet wird.

So könne man im Bedarfsfall «rasch und zielgerichtet statt mit pauschalen Einsparungen» reagieren, heisst es.

Dass nun doch kein dringendes Sparprogramm mehr nötig sein soll, wird damit begründet, dass sich «seit dem Einreichen des ursprünglichen Auftrags der finanzielle Ausblick des Kantons Solothurn verbessert» habe.

Bis vor kurzem noch «dringend»

Das stimmt zwar, liefert bei näherer Betrachtung der Diskussion im Zeitverlauf aber nicht wirklich eine Erklärung für den Gesinnungswandel:

Der Auftrag für ein neues Sparprogramm war am 3. März 2021 eingereicht worden und damit tatsächlich noch bevor der neue, optimistischere Finanzplan vorlag (23. März).

Dieser überarbeitete Finanzplan war aber längst bekannt, als der neue Finanzdirektor Peter Hodel das Budget für 2022 präsentierte, nämlich am 2. September 2021.

Und der Kommentar von FDP-Sprecher Probst lautete damals immer noch: Man komme dank dem Finanzausgleich und den hohen Gewinnausschüttungen der Nationalbank zwar noch einmal mit einem blauen Auge davon, aber: «So darf es nicht weitergehen. Um die Handlungsfähigkeit unseres Kantons auch in Zukunft erhalten zu können, braucht es von der Regierung jetzt dringend einen breit abgestützten Massnahmenplan.»

Ausgabenwachstum null: unmöglich

So dringend ist es nun also offenbar doch wieder nicht. Aber wie sieht es mittelfristig aus? Für den Regierungsrat scheinen die Hausaufgaben trotz sich verdunkelnden Perspektiven gemacht. Im neuen Legislaturplan kommt unter dem politischen Schwerpunkt «Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Kantons stärken» die Herstellung des Hausaltgleichgewichts nicht mehr explizit vor, dafür die Senkung der Steuerbelastung für natürliche Personen.

Es liegen zwar Anträge der Freisinnigen und der SVP zu konkreten Zielvorgaben für den Finanzhaushalt vor, aber gegen diese Planungsbeschlüsse sperrt sich die Regierung ebenso wie gegen ein unmittelbares Sparprogramm.

Die FDP möchte die mittelfristige Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung von gut 4600 auf 3000 Franken bis 2030 als strategisches Ziel ins Legislaturprogramm aufnehmen. «Unrealistisch», sagt der Regierungsrat. Dazu wäre jährlich ein Finanzierungsüberschuss von 46 Millionen zu erzielen, mit einer solchen Vorgabe könne man die geplanten Steuersenkungen vergessen. Realistisch sei eine Beibehaltung der Verschuldung auf dem heutigen Niveau.

Die SVP verlangt unter dem Titel «Staatsausgaben stabilisieren», dass eine Erhöhung der Globalbudgets und des Stellenetats in der laufenden Legislaturperiode zu vermeiden sei. Dieser Planungsauftrag renne zwar offene Türen ein, sei in dieser absoluten Form aber ebenfalls nicht realistisch, sagt die Regierung.

Man sei seit Jahren bestrebt, die Finanzlage des Kantons zu stabilisieren, was mit guten Abschlüssen in den vergangenen Jahren auch gelungen sei. Aber: Wenn aufgrund von Kantonsratsbeschlüssen und Bundesvorgaben neue Aufgaben zu erfüllen sind oder wie jetzt in der Pandemie ausserordentliche Anforderungen gestellt werden, sei ein Voranschlag ohne jegliche Erhöhung der Globalbudgetsaldos schlicht nicht möglich.