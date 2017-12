Stricker kritisiert, die Behörden agierten heute zu defensiv. «Angebote sind vorhanden, aber selbst Lehrpersonen haben häufig keine Kenntnis davon. Dabei müsste der Kanton Solothurn eigentlich eine führende Rolle einnehmen.» Zu diesem Schluss sind unterdessen auch die Behörden gelangt. «Ich gebe zu», räumt Remo Ankli auf Nachfrage ein: «Die Austauschprojekte müssen noch bekannter gemacht werden.» Zu konkreten Massnahmen will sich der Bildungsdirektor noch nicht äussern. Gleichzeitig betont er, man informiere bereits heute regelmässig über Chancen und Nutzen, etwa mit Beiträgen im «Schulblatt».

Tatsächlich dürfte die mehr oder weniger aktive Informationspolitik nicht der einzige Grund dafür sein, dass es hapert. Gestützt auf Gespräche mit Fachleuten, lassen sich vor allem drei Gründe für das schwache Interesse an Austauschprojekten ausmachen:

Hoher Aufwand: Abklären, organisieren, vorbereiten. Die involvierten Lehrer sind mit beträchtlichen Mehraufwänden konfrontiert – an finanzieller Unterstützung mangelt es jedoch meist. Dass einige Klassen im Solothurner Hermesbühl-Schulhaus von einem Austausch mit Neuenburger Schülern profitieren, fusst vor allem auf dem Engagement von Gwendoline Lovey. Die Französischlehrerin wohnt in Neuenburg, mit der Klassenlehrerin in Cortaillod singt sie in einem Chor. Deshalb sei ihr die Organisation eines Austausches vergleichsweise leicht gefallen, sagt sie. «Andere müssen sich alles neu aufbauen.»

Fehlende Unterstützung: Dass bislang nicht mehr Schulen an einem Austausch teilnehmen, dafür soll nicht zuletzt die CH-Stiftung mit Sitz in Solothurn verantwortlich sein. Bis Ende 2016 war sie im Auftrag des Bundes für die Austauschprogramme verantwortlich. Doch dann war Schluss, die Stiftung verlor ihren Leistungsauftrag. In Evaluationen wurde sie als ineffizient, zu weit weg von den Schulen und zu selbstgefällig kritisiert. Ein vernichtendes Urteil. Seit Januar dieses Jahres kümmert sich die neu gegründete Agentur Movetia, ebenfalls in Solothurn domiziliert, um die Austauschprogramme. Seitens der Kantone setzt man grosse Hoffnung in den Neustart.

2017 sei ein Übergangsjahr, erklärt Claudia Roth, im Solothurner Volksschulamt zuständig für entsprechende Projekte. «Die Agentur evaluiert derzeit, welche Angebote es künftig genau brauchen wird.» Die Movetia-Verantwortlichen betonten beim Start gegenüber dieser Zeitung: Man wolle «möglichst nahe an den Bedürfnissen der Schulen agieren». Mit einem Budget von jährlich 400 000 Franken für den Binnenaustausch sind die finanziellen Möglichkeiten jedoch eher bescheiden. Zum Vergleich: Allein für die Übergangslösung des Studentenaustausches «Erasmus plus» stehen bisher 26 Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung.

Schwieriges Umfeld: Der Rücklauf war gering, sehr gering sogar. Gerade einmal zwei Schulleitungen meldeten sich nach einem Aufruf des Volksschulamts, sich in einer Liste eintragen zu lassen, wenn sie an Austauschangeboten interessiert seien. Überraschend ist das nicht: Gerade die Sprachlehrer waren in den vergangenen Jahren mit der Einführung von neuer Didaktik und Methodik gefordert – Französisch wird seit dem Schuljahr 2011/2012 ab der dritten Klasse, Englisch seit 2013/2014 ab der fünften Klasse unterrichtet. «Der zeitliche Aufwand für die Weiterbildung und die Einarbeitung in die neuen Unterrichtsmaterialen» sei für die Lehrer gross gewesen, heisst es aus dem Bildungsdepartement. Austauschprojekte hätten da eben einen schweren Stand und würden «noch nicht angegangen». Man befinde sich jetzt in «einer Phase der Konsolidierung».

Fest steht: Der Kantonsrat hat 2013 ein Reform-Moratorium für Schulprojekte durchgesetzt. Deshalb will der Regierungsrat keine eigenen Pilotprojekte im Sprachaustausch lancieren. Eine feste Aufnahme im Lehrplan erscheint vor diesem Hintergrund erst recht abwegig. Ebenso kann sich der Kanton wegen des seit 2014 geltenden Spardiktats kein gesondertes Pensum für die Funktion der Austauschverantwortlichen leisten.

Lautmalerei als Aha-Erlebnis

Es fehlt also sowohl an Budget als auch an Ressourcen, und letztlich ist der Sprachaustausch vom Engagement einzelner Lehrer oder Schulleitungen abhängig. Zumindest den Fünftklässlern im Solothurner Hermesbühl-Schulhaus muss das keine Sorgen bereiten. Sie waren im vergangenen Jahr die Ersten, die vom Austausch mit den Neuenburger Schülern profitierten.

An diesem Novembermorgen berichten sie dem Bildungsdirektor von ihrem Besuch in Cortaillod. Was ihnen denn in Erinnerung geblieben sei, will Remo Ankli wissen. Das gemeinsame Singen wird genannt. Die französischen Durchsagen im Tram. Der Crêpes-Plausch natürlich. Vor allem aber die Sache mit den Tiergeräuschen, die unterschiedliche Lautmalerei: Im Französischen kräht der Hahn immer «Cocorico», im Deutschen stets «Kikeriki». «Total verrückt ist das», findet einer der Fünftklässler.