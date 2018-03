«Irgendwo habe ich diesen Mann schon einmal gesehen, aber wo war das nur? War es auf einem Fussballplatz im Wasseramt? Oder war es doch beim Einkaufen in der Solothurner Altstadt?» Solche Fragen wird sich in der Region der eine oder andere Zuschauer während der vergangenen Olympischen Spiele gestellt haben, als da plötzlich ein neues Gesicht auf dem Bildschirm auftauchte.

Der Solothurner Marco Felder berichtete nicht nur wie gewohnt live, aber unsichtbar als Kommentator für Schweizer Radio und Fernsehen. Plötzlich erschien er bei Berichten aus Südkorea auch im Bild. «Nur ausnahmsweise», wie Felder betont, «einmal bin ich eingesprungen und ein zweites Mal kam ich im Studio zu Wort. Ich habe aber nicht die Absicht, nun vor die Kamera zu wechseln.»

Schon seit zehn Jahren produziert Marco Felder Berichte für SRF. Seit viereinhalb Jahren reist er um die halbe Welt und kommentiert live beim Ski-Weltcup, der Tour de Romandie, Motorradrennen und von den Wettkämpfen der Freestyler. Manchmal trifft man ihn aber auch ganz entspannt in einem der Solothurner Cafés an – zum Beispiel in der «Stadtrösterei». «Ich bin und bleibe ein echter Solothurner; nach Zürich zu ziehen kommt für uns nicht in Frage», sagt der 37-jährige Familienvater. «Meine Frau ist hier genauso verwurzelt wie ich.»

Zu pendeln, das mache ihm nichts aus. «Die Stunde im Zug bis zu den Fernsehstudios reicht oft nicht, um alle spannenden Zeitungsartikel zu lesen und sämtliche Mails zu beantworten. Und so, wie ich derzeit unterwegs bin, fahre ich ohnehin nur noch sehr selten nach Zürich.» Nach PyeongChang ging es nach Crans-Montana, weiter nach Ofterschwang und dann zum Weltcupfinale nach Are. «Da bin ich froh, wenn ich zwischen den Einsätzen ein paar ruhige Tage in Solothurn verbringen kann.»

Start bei der Solothurner Zeitung

«Ich fühle mich privilegiert, weil ich meinen Traumberuf ausüben darf.» So beschreibt er seinen Job beim SRF. «Ich komme aus einer Turnerfamilie und spielte als Junior Fussball. Irgendwie war für mich immer klar, dass ich gerne als Sportjournalist arbeiten möchte.» Von Etziken aus, wo Felder aufwuchs, sei es naheliegend gewesen, einmal bei der Solothurner Zeitung anzuklopfen. «Ich hatte grosses Glück. Als Kantischüler meldete ich mich damals einfach beim Empfang und wurde sofort in die Sportredaktion geführt. Das war für mich der perfekte Einstieg in den Beruf.»

Sein erster Auftrag war ein Qualifikationswettkampf für die Trampolin-Schweizer-Meisterschaften in Grenchen. «Offenbar war man mit meinem Text zufrieden, denn weitere Aufträge folgten.» Als freier Journalist finanzierte er sich das Studium. «Dann meldete ich mich bei Radio 32 und sollte live von Fussballspielen berichten. Als man mir gleich die Stelle des Sportchefs anbot, war ich selber überrascht.» Das Studium der Medienwissenschaften habe zwar ein halbes Jahr länger gedauert, aber Radio 32 sei der ideale zweite Schritt der Journalisten-Karriere gewesen.

Es waren goldene Zeiten im Lokaljournalismus, bevor Google, Facebook und die anderen Giganten des Internets die Medienbranche umkrempelten. «Mittlerweile ist die ganze Medienbranche in einer Findungsphase und niemand scheint genau zu wissen, wie es weitergehen soll. Auch bei uns im SRF ist der Umbruch spürbar. Ich rechne damit, dass es in der Medienbranche weiterhin unruhig bleiben wird.»

Dabei müsste mit dem Siegeszug des Internets der qualitativ hochstehende Journalismus an Bedeutung gewinnen, findet Felder. Die Gratismentalität habe in der Medienbranche zu einer Krise geführt. «Die Idee, dass es den Journalismus wegen der Flut an Informationen im Internet nicht mehr braucht, ist ein totaler Irrglaube. Das Gegenteil stimmt: Journalistische Analysen werden immer wichtiger. Jemand muss schliesslich die Glaubwürdigkeit der Quellen filtern, damit wir nicht auf fake News hereinfallen.»