Spital-CEO zum Neubau des Bürgerspitals: «Es ging nie um einen Luxusbau»

Es ist unsere Aufgabe, diese Schönheit für ein optimales, zeitgemässes Prozessmanagement zu nutzen. In der Pflege werden wir zum Beispiel in Zukunft nach Lean-Management-Grundsätzen arbeiten. Wir testen das bereits heute auf einzelnen Stationen in Solothurn und setzen das Konzept laufend auch an den anderen Standorten um. Der Neubau bietet zudem auch mehr Flexibilität bezüglich der Raumnutzung. Beispielsweise wird es in Zukunft nicht mehr für jede Klinik ein eigenes Ambulatorium geben. Einige Kliniken werden ambulante Patientinnen und Patienten in einem Multiambulatorium behandeln können, wo die Wege zwischen verschiedenen Disziplinen sehr kurz sind und die Interdisziplinarität noch besser zum Tragen kommen kann. Dadurch, dass das neue Gebäude flexibler gebaut ist als das bisherige Bettenhaus, können wir in Zukunft auch schneller auf Bedürfnisse der Bevölkerung reagieren und unser Behandlungsangebot anpassen.

Es ging nie darum, einen überproportionierten Luxusbau entstehen zu lassen! Spitäler werden für einen Zeitraum von mindestens 30 bis 40 Jahre gebaut. Die Infrastruktur wird über den gesamten Zeitraum enorm belastet. Die materielle Wertigkeit eines solchen Baus ist deshalb nicht zu unterschätzen. Was bringt es, wenn wir nach zwei Jahren schon wieder sanieren müssen? Es liegt nun an uns, das neue Gebäude auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Einen Widerspruch sehe ich trotz der grossen Investition nicht, im Gegenteil.

Leistung und Effizienz in Ehren. Irgendeinmal ist es damit aber nicht mehr getan . . .

Wir haben diesen Punkt noch nicht erreicht. Bei uns gibt es noch einiges zu tun, was mir auch die Bemühungen unserer Mitarbeitenden in allen Bereichen zeigen. Auch die zunehmende Digitalisierung spielt uns in die Hand und wird uns noch Möglichkeiten geben. Zudem überprüfen wir laufend unser Leistungsangebot und engagieren uns in Kooperationen.

Also nicht mehr Fälle bolzen und auf Teufel komm raus dort operieren, wo Fallschwere und Preis stimmen?

Das würde klar unserem Leistungsauftrag und unseren ethischen Grundsätzen widersprechen. Wir bieten dem Patienten die Behandlung an, die nötig und aus medizinischer Sicht sinnvoll ist.

Wie behalten Sie so die Rechnung im Gleichgewicht? Immer mehr Spitäler, auch öffentliche, kommen mit den Rahmenbedingungen nicht mehr klar.

Dies hat allerdings nicht nur mit den Spitälern selber beziehungsweise mit der Spitalführung zu tun, sondern vielmehr mit der Finanzierung der Leistungen seitens der Kostenträger, vor allem in öffentlichen Spitälern. Ich sage es so: Die Systeme hinken dem Bedarf hinterher. Partikularinteressen seitens der Krankenversicherer, aber auch der öffentlichen Hand schaffen Rahmenbedingungen, die gerade für Häuser wie unsere sehr herausfordernd sind. Aber wir stellen uns dieser Aufgabe, weil wir als grösster regionaler Gesundheitsanbieter für die Bevölkerung bestmögliche Leistungen erbringen wollen. Ich bin sicher, dass unser neues Spitalgebäude auch den einen oder anderen, der bisher nicht zu uns gekommen ist, zu uns führen wird.

Viele Solothurnerinnen und Solothurner gehen aber nach Bern oder Basel ins Spital.

Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Solothurnerinnen und Solothurner, welche in der westlichen Kantonshälfte wohnhaft sind, in Zukunft als erste Anlaufstelle das Bürgerspital Solothurn wählen. Der erste Eindruck, den wir mit dem Neubau hinterlassen, wird zählen.

Das wird allein nicht reichen. Wie schaffen Sie es, dass das Bürgerspital die erste Adresse für die hiesige Bevölkerung bleibt beziehungsweise wird?

Wir hinterfragen unser Leistungsangebot permanent und passen es den Bedürfnissen an. Wir haben bereits Bereiche eruiert, für die wir Lösungen suchen. Der Neubau wird aber auch in Bezug auf die Digitalisierung einen grossen Fortschritt bringen. Durch neue Leitsysteme, die Möglichkeit eines elektronischen Check-in, neue Terminals an den Patientenbetten, die nicht nur Fernsehen und Internet, sondern auch Informationen zur Behandlung bieten, werden wir den Patientinnen und Patienten im Spitalalltag vieles erleichtern. Wichtig ist auch, dass wir unsere Patientinnen und Patienten noch stärker als heute in die gesamte Behandlungskette einbeziehen. Das heisst, wir müssen die Zusammenarbeit mit den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten sowie mit den nachgelagerten Institutionen – sprich Rehabilitationskliniken, Pflegeheimen, Spitex und so weiter – gezielt weiterentwickeln.