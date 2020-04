Spitäler weiten Angebot von Operationen und Sprechstunden wieder aus

Mit der Ausweitung der Behandlungs- und Operationsangebote würden das Bürgerspital Solothurn, das Kantonsspital Olten, das Spital Dornach und die Psychiatrischen Dienste gewährleisten, «dass die Bevölkerung im Kanton Solothurn rasch wieder eine umfassende Gesundheitsversorgung erhält», schreibt die Solothurner Spitäler AG (soH) in einer Mitteilung. Die Wiederherstellung der medizinischen Kapazitäten an den Standorten der Solothurner Spitäler würde Schritt für Schritt und in Absprache mit dem Kanton Solothurn erfolgen.

«Beschwerden und Schmerzen müssen auch in Zeiten des Coronavirus so rasch wie möglich behandelt werden, um spätere Komplikationen und Folgeschäden zu vermeiden», so die soH. Seit Mitte März waren nur Behandlungen und Eingriffe in Notfällen und besonders dringenden Fällen möglich.

Massnahmen gelten weiterhin

Das Weiterführen der Schutzkonzepte für die Patienten, ihre Angehörigen und die Mitarbeitenden garantiert, dass sich jeder Patient in den soH-Spitälern bei der Behandlung sicher behandelt und betreut fühlen darf. «Unsere Mitarbeitenden werden durch unsere Fachleute in der Infektiologie und Spitalhygiene regelmässig auf die neuesten Entwicklungen hin geschult», heisst es von seiten der soH. Die Massnahmen zum Abstandhalten und zur Hygiene bleiben gültig und wichtig. Die Patienten erhalten bei Eintritt eine Hygienemaske.

Spitalbesuche sind aber weiterhin nicht erlaubt. Bei ambulanten Terminen ist eine Begleitung nicht möglich, ausser wenn eine Betreuungsfunktion gegeben ist. Besondere Regeln gelten bei Geburten, sterbenden Patientinnen und Patienten sowie in den Psychiatrischen Diensten. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen keine Patienten besuchen. Bei Atemwegsinfekten (Husten, Erkältung etc.) sind Besuche nicht gestattet.

Öffentliche Veranstaltungen wie Publikumsvorträge, Geburtsinformationsabende, Kurse oder Zuweiserfortbildungen fallen schliesslich auch weiterhin aus. (mgt)