Spitäler und Kliniken spannen in der Corona-Krise zusammen

Die COVID-19-Pandemie stellt auch die Gesundheitsversorgung im Kanton Solothurn vor grosse Herausforderungen. Um die Bevölkerung bestmöglich zu versorgen, wurden folgende Massnahmen eingeleitet oder bereits umgesetzt:

Die Solothurner Spitäler AG (soH) und die Privatkliniken Obach (Solothurn) und Pallas (Olten) arbeiten eng zusammen.

Die soH schafft im Neubau BSS zusätzliche Reserve-Kapazitäten.

In der Region Nord arbeiten das Spital Dornach und das Kantonsspital Basellandschaft (Standort Bruderholz) eng zusammen.

«Übergeordnetes Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Schaffung von möglichst grossen Kapazitäten in der intensivmedizinischen Betreuung», teilt der Kanton mit. Dabei gehe es vor allem auch um die Zusammenführung des entsprechenden Fachpersonals in diesem Bereich.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Bürgerspital Solothurn und der Klinik Obach sieht folgendermassen aus:

COVID-19 Patienten werden am Standort Bürgerspital Solothurn (BSS) versorgt. Das medizinische Fachpersonal der Klinik Obach aus dem Bereich Anästhesie/Operationssaal unterstützt neu die Teams am Bürgerspital bei der Intensivpflege. Operationen finden ausschliesslich am Standort BSS statt. Belegärzte der Klinik Obach operieren ihre Notfälle am Standort BSS. Die Klinik Obach betreut medizinisch stabile Patienten im internistisch-medizinischen und chirurgischen Bereich zur Entlastung des Bürgerspitals.

Für die Zusammenarbeit zwischen dem Kantonsspital Olten (KSO) und den Pallas-Kliniken bedeutet dies:

Das medizinische Fachpersonal der Pallas-Kliniken aus dem Bereich Anästhesie/Operationssaal unterstützt neu die Teams am KSO bei der Intensivpflege. Personal im Bereich Anästhesie/OP geht ans KSO, um den Bereich IPS/Beatmungskapazitäten zu unterstützen.

Die Pallas-Kliniken betreiben ein eingeschränktes Programm an Operationen im Bereich der Augenmedizin und Dermatologie, welche nicht aufgeschoben werden können.

Die Notfallstationen der soH-Standorte Olten und Solothurn stehen laut Kanton weiterhin vollumfänglich zur Verfügung. Für die Triage werden COVID-19-Verdachtsfälle von den übrigen Notfallpatienten getrennt.

Derzeit werden der 5. und 6. Stock im Neubau des Bürgerspitals vorbereitet, damit dort bei Bedarf ab April Patienten behandelt werden könnten.

Zusammenarbeit mit der Armee

Seit heute wird die soH durch 13 Angehörige der Sanitätskompanie 5 unterstützt. Unter anderem stehen der soH damit drei Militärambulanzen zur Verfügung, welche bei Bedarf eingesetzt werden können. Ein militärischer Sanitätswagen wurde speziell für Covid-19 Einsätze ausgerüstet und die Sanitätssoldaten gezielt dafür ausgebildet. (sks)