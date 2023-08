Spezielle Förderung Die Hälfte aller Solothurner Förderlehrpersonen haben gar keine (vollständige) Ausbildung Wie steht es um den Lehrermangel im Kanton Solothurn? Alles in allem sieht es gar nicht so schlecht aus, die meisten Lehrpersonen verfügen über eine entsprechende Ausbildung. Geht man ins Detail, sieht es allerdings weniger rosig aus.

Im Frühling stellten Kanton, Gemeinden und Verbände einen Aktionsplan in Aussicht, um die Qualität der Schule zu verbessern. Ein zentrales Thema dabei: die spezielle Förderung. Bild: Bruno Kissling

Wie viele Solothurner Lehrpersonen, die vor den Klassen stehen, haben überhaupt eine entsprechende Ausbildung? Um das Thema Lehrermangel seriös angehen zu können, hatte Lehrerverbandspräsident und SP-Kantonsrat Mathias Stricker ein jährliches Monitorin gefordert. Das erste liegt nun vor.

Alles in allem lassen sich die Zahlen sehen. An der Volksschule besassen im letzten Schuljahr 84,9 Prozent der insgesamt 4033 Lehrpersonen ein entsprechendes Diplom, weitere 6,6 Prozent befanden sich in Ausbildung, es fehlte allerdings noch der Abschluss. Das ergibt schliesslich noch 8,5 Prozent der Lehrpersonen (immerhin etwa 400 Personen), die gar kein Lehrerdiplom hatten.

Noch besser sieht es auf Stufe Sek II aus (Mittelschulen und Berufsfachschulen). Dort besassen 87,6 Prozent der Lehrpersonen alle Qualifikationen, 11,9 Prozent befanden sich in Ausbildung und nur gerade 0,6 Prozent hatten gar kein Diplom (Zahlen gerundet).

Alles gut also, ist das mit dem Lehrermangel im Kanton nur halb so wild? Das könnte man fast meinen, steht doch auch, zumindest auf Stufe Volksschule, keine Pensionierungswelle an, wie das Bildungsdepartement schreibt. Tatsächlich ist das Bild aber etwas düsterer, wenn man ins Detail geht.

Gerade bei der spezieller Förderung – also dort, wo es um Kinder und Jugendliche geht, die zusätzliche Betreuung benötigen – fehlt ausgebildetes Personal. Rund die Hälfte der Förderlehrpersonen verfügt über keinen adäquaten Abschluss (etwa als Heilpädagogin).