Spezielle Anlagen sollen Unfälle beim Befüllen von Pestizidspritzen verhindern

Seit letztem Jahr können die Bauern finanzielle Unterstützung beim Neubau eines Füll- und Waschplatzes anfordern. Gemäss Andreas Schwab, Stellvertretender Geschäftsführer der Solothurnischen Landwirtschaftlichen Kreditkasse (SLK) mit einem Beitrag von bis zu 50 Prozent an die Gesamtkosten. «Die Gelder kommen zur Hälfte vom Kanton und zur Hälfte vom Bund», erklärt Schwab. Dieses Jahr habe der SLK einige Anfragen bekommen.

«Momentan bearbeiten wir über 10 Anträge», sagt Schwab. Letztes Jahr seien vier Füll- und Waschanlagen mitfinanziert worden. Dafür müssten die Bauern ein separates Gesuch bei der SLK stellen. «Die Beiträge werden erst ausgezahlt, nachdem die entsprechende Schlusskontrolle der fertigen Anlage durch einen SLK-Berater durchgeführt wurde», berichtet Schwab. Die Baukosten seien je nach Platz unterschiedlich. «Für Einleitung eines bestehenden Platzes in die Güllegrube ist mit ungefähr 10'000 Franken zu rechnen. Ein neuer Füll- und Waschplatz kostet bis zu 60'000 Franken», bestätigt Schwab.

Kantonale Entwicklungen im Gewässerschutz

Gemäss Reto Zünd, aus der kantonalen Abteilung für Abwasserentsorgung im ländlichen Raum, vergibt der Kanton die Baubewilligungen für die Füll-und Waschplätze. «Der Entscheid liegt beim Kanton, weil es um wassergefährdende Stoffe geht», begründet Zünd. Bei der Kontrolle der fertigen Bauten seien zudem die Gemeinden involviert. «Dazu gehört unter anderem eine Dichtekontrolle der Plätze», sagt Zünd.

Die Abteilung für Abwasserentsorgung arbeite seit 2014 auch im landwirtschaftlichen Bereich an der Kontrolle der Gewässerschutzzonen. Das Hauptziel sei, in diesem Bereich das Gefährdungspotenzial durch Pestizide einzugrenzen. Die Pestizidrückstände im Grundwasser stammen aber nicht nur aus dem Ackerbau. «Das ist sicherlich ein Teil davon. Die Problematik tritt jedoch auch beim Bau und in der Fasadenbehandlung auf», erklärt Zünd. Das grösste Problem sei also nicht der Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft, sondern die punktuelle Eintragung von konzentrierten Stoffen. «Am gefährlichsten für das Grundwasser ist es, wenn bei der Befüllung der Spritzgeräte ein Unfall passiert und das konzentrierte Pflanzenschutzmittel in den Boden sickert», erklärt Zünd.

«Das Projekt, um Pestizide in den Gewässern zu verringern, ist in den Grundwasserschutzzonen S2 und S3 abgeschlossen», bilanziert Zünd. «Nun geht es weiter mit der Kontrolle des Gewässerschutzbereichs und dem Zuströmbereich, wo das Grundwasser hingeströmt wird», erklärt er. Das Nitratgebiet Gäu-Olten sei insbesondere betroffen. «Wir starten mit den grossen Landwirtschaftsbetrieben und arbeiten uns zu den Kleineren durch», so Zünd. Die Anlagen seien lediglich ein Teil des Projektes. «Eine Füll- und Waschanlage ist die sicherste Lösung.»