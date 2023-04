Spatenstich Jetzt ist es soweit: Ypsomed baut Fabrik in China für 35 Millionen – CEO Michel: «Wir verschieben keine Kapazitäten aus Europa» Ypsomed hat in China mit dem Bau eines neuen Produktionswerks begonnen. Damit will die Burgdorfer Firma, welche auch in Solothurn produziert, den chinesischen Markt besser mit Injektionssystemen bedienen können.

Ab Sommer 2024 will Ypsomed in China Injektionssysteme produzieren. Dafür baut das Burgdorfer Medizintechnik-Unternehmen im Changzhou National Hi-tech District in China ein neues Produktionswerk. 35 Millionen Franken soll der Bau kosten, wie Ypsomed in einer Mitteilung schreibt.

Spatenstich für die neue Produktionsanlage in China: In der Mitte Ypsomed-CEO Simon Michel. Bild: zvg

Der knapp 440 Quadratkilometer grosse National Hi-tech District in Changzhou ist mit über 10‘000 ansässigen Unternehmen, davon rund 1500 aus dem Ausland, auf die Hightech-Industrie ausgerichtet. Das Ypsomed-Werk soll Produktion, Logistiklager, Qualitätskontrolle und technischen Unterhalt beheimaten und Injektionssysteme für den chinesischen Markt herstellen.

Simon Michel, CEO Ypsomed. Bild: zvg

Denn der chinesische Markt wachse rasant, sagt Ypsomed-CEO Simon Michel. «Aufgrund dieses Wachstumspotenzials ist der Aufbau einer Produktionsstätte vor Ort für uns naheliegend. Wir verschieben keine Kapazitäten aus Europa, sondern erweitern sie.»

Mit dem neuen Produktionswerk in China werde man näher an den chinesischen Kunden sein und die Lieferketten beträchtlich verkürzen, so der Solothurner. In der Stadt Changzhou leben über fünf Millionen Menschen, sie liegt im Yangtzi Flussdelta, westlich von Schanghai.