Spatenstich 60 neue Arbeitsplätze: Burgdorfer Medizintechnik-Unternehmen Ypsomed baut im deutschen Schwerin neue Produktionshalle Mit einem feierlichen Spatenstich gab Ypsomed am vergangenen Freitag das Startsignal für den Bau von 3300 Quadratmetern zusätzlicher Produktionsfläche und weiteren 1600 Quadratmetern für Lagerkapazitäten und Logistik.

«Wir haben in Schwerin optimale Bedingungen, um unser Werk zu vergrössern und planen bereits weitere Investitionen. Unsere Aufgabe liegt darin, dass wir unsere Produktionskapazitäten rechtzeitig an die enorme Nachfrage anpassen können», erklärt Simon Michel, CEO von Ypsomed, in einer Medienmitteilung am Dienstag.

CEO von Ypsomed, Simon Michel. Bild: Bruno Kissling

Mit dem Produktionsausbau soll zunächst die steigende Nachfrage nach Autoinjektoren bedient werden. Hintergrund ist der Trend zu flüssigen, biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, von denen viele nicht mehr geschluckt werden können, sondern gespritzt werden müssen.

Zudem geht der Trend hin zur Selbstbehandlung. Immer mehr chronische Krankheiten können mit Autoinjektoren von zu Hause aus selbst behandelt werden. Diese Entwicklungen lassen den Markt für Autoinjektoren rasant wachsen.

Regionale Firmen wickeln Projekt ab

Gegen 150 Mitarbeitende sind derzeit bei der Ypsomed Produktion GmbH im deutschen Schwerin beschäftigt. Im Schichtbetrieb werden Autoinjektoren, Pens sowie Infusionssets für Insulinpumpen hergestellt. 60 weitere Stellen kommen mit dem Ausbau der Produktion hinzu. In Schwerin wird Ypsomed künftig über 250 Millionen Infusionssets, Pens und Autoinjektoren herstellen können.

An der Feierlichkeit nahmen Vertreter aus Politik und Wirtschaft teil, darunter Reinhard Meyer, Mecklenburg-Vorpommerns Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit. Das Bauprojekt wird mit regionalen Firmen abgewickelt.