Die Vorschläge der Spieleprofis vom «Spielhimmel»

Qwinto

Ein Würfelspiel mit einfachen Regeln und einer kleinen, praktischen Schachtel. Qwinto ist ein Spiel ohne Wartezeiten ab 8 Jahren für 2 – 6 Spielende. Reihum würfelt jeweils eine Person und alle Mitspieler können die gewürfelten Zahlen für sich nutzen. Wer die Zahlen klug in die 3 Farbreihen einträgt und die meisten Bonuspunkte abräumt, gewinnt. Glück und logisches Denken sind in diesem Spiel sehr gut ausbalanciert. Eine Partie dauert ca. 15 min. Nach dem Spiel ist man klüger und weiss genau, die gewürfelten Zahlen hätten besser eingesetzt werden können und dies möchte man fast immer in einer zweiten oder dritten Runde beweisen.