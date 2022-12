Spannende Einblicke Römische Villen, jungsteinzeitliche Steinkistengräber und bronzezeitliche Dörfer: Rundschau über das Schaffen der Solothurner Archäologen Das Solothurner Amt für Denkmalpflege und Archäologie hat seinen aktuellen Jahresbericht veröffentlicht. Im Heft erfährt man allerlei Spannendes über Steinkistengräber aus Däniken, ein Dorf aus der mittleren Bronzezeit in Stüsslingen und eine 2000-jährige Römervilla in Messen.

Jeden Dezember veröffentlicht das Solothurner Amt für Denkmalpflege und Archäologie seinen Jahresbericht. In diesem Heft erfährt man allerdings nicht nur, was das Amt alles geleistet hat dieses Jahr, sondern auch viel Spannendes über die Geschichte des Kantons.

Die diesjährige Ausgabe wird mit einem Beitrag über die jungsteinzeitlichen Steinkistengräber von Däniken eröffnet. Die 1946 und 1970 entdeckten Bestattungen zählen zu den ältesten Grabfunden des Kantons.

Nun wurden sie neu erforscht: Auch Jahrzehnte nach ihrer Ausgrabung sind die fünf Gräber von grossem Interesse, denn sie geben seltene Einblicke in das Totenbrauchtum in der Zeit zwischen 4400 und 4200 vor Christus. Die Verstorbenen wurden in kleinen Steinkisten zur letzten Ruhe gebettet. Neben Waffen und Schmuck bekamen die Toten auch Gefässe mit ins Grab.

Wertvolle Grabbeigaben: Becher, Pfeilspitzen sowie Gagatperlen aus zwei Steinkistengräbern von Däniken. Jürg Stauffer

Bronzezeitliches Dorf in Stüsslingen – römische Villa in Messen

Durch Zufall wurden 2014 auf einer Baustelle in Stüsslingen die Reste eines Dorfes aus der mittleren Bronzezeit (1550 bis 1300 vor Christus) entdeckt. Dies ist insofern ein wichtiger Fund, da im Schweizer Mittelland nur wenige Siedlungen aus dieser Zeit bekannt sind.

Die aufgefundenen Keramikscherben zeigen, was damals im Geschirrschrank stand: Schüsseln, Schalen, Tassen, Dosen sowie Töpfe – alles variantenreich verziert. Einblicke in die Viehwirtschaft geben die Tierknochenfunde: Im Dorf hielt man vor allem Schafe und Ziegen, dazu auch Rinder und Schweine.

Ausgrabung einer bronzezeitlichen Siedlung an der Hauptstrasse in Stüsslingen. Kantonsarchäologie Solothurn

Neues gibt es auch zum römischen Gutshof im Dorfkern von Messen zu berichten: Unterhalb der ehemaligen Schmiede schlummerten die fast 2000 Jahre alten Grundmauern eines Nebengebäudes der Römervilla. Es gehörte zum Wirtschaftsteil, in dem die Häuser der Landarbeiter, die Ställe und Werkstätten sowie die Gärten und Obstplantagen lagen.

Ausgrabung eines römischen Gebäudes unter der ehemaligen Schmiede in Messen. Kantonsarchäologie Solothurn

Verschiedene Wehrbauten der Solothurner Stadtbefestigung kamen zwischen 2019 und 2020 am Postplatz zum Vorschein. Die Entdeckungen zeigen beispielhaft den Ausbau der Befestigung, von der spätmittelalterlichen Stadtmauer zur barocken Schanze. 20 Kurzberichte zu Untersuchungen und Fundmeldungen sowie der Tätigkeitsbericht des Jahres 2021 runden den Archäologie-Teil ab.

Mit dieser Mauer wurde im 16. Jahrhundert der Stadtgraben beim Katzenstegturm in Solothurn umwehrt. Kantonsarchäologie Solothurn

Facettenreiche Arbeit der Denkmalpflege

Der zweite Teil des Hefts widmet sich der Tätigkeit der kantonalen Denkmalpflege. Sieben längere Beiträge schöpfen aus zahlreichen Quellen und Dokumentationen und berichten über aktuelle Restaurierungen unterschiedlichster Bauten: von der Brücke über Sakralbauten und Gasthöfe bis zu Wohn- und Geschäftshäusern.

Beim ersten Beitrag stehen die Restaurierungsmethoden im Fokus. Dank eines neuen Verbund-Baustoffs präsentiert sich die sogenannte Römerbrücke in der Grenchner Witi heute verstärkt und mit hochdichter Fahrbahnplatte. Gleichzeitig erlaubte die Anwendung des jungen Baustoffs, die Natursteinbrücke substanzschonend zu restaurieren und ihr historisches Erscheinungsbild zu bewahren.

Quellenarbeit und Restaurierung

Weitere Beiträge basieren auf der Aufarbeitung der Schrift- und Bildquellen. Im Fall der Kapelle Huggerwald in Kleinlützel rollt der Bericht aufgrund der Quellen im Staatsarchiv die Vorgeschichte des 1887 erbauten Sakralbaus auf und schildert mehrere Jahrzehnte Restaurierungsgeschichte, die Ende 2021 ihren vorläufigen Abschluss fand. Ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 1948 und historische Bilddokumente illustrieren die Geschichte und Restaurierung des ehemaligen Bades Lüterswil.

Blick zum Chorraum der Kapelle Huggerwald in Kleinlützel. Die bei der Gesamtrestaurierung 2021 gewählte differenzierte Farbigkeit basiert auf den Befunden der Restauratoren. Kathrin Schulthess

Die beiden Beiträge zur St.-Martins-Kirche und zum Geschäftshaus Hauptgasse 33 / Oberer Graben 4 in Olten stützen sich auf die Ergebnisse der laufenden Kunstdenkmäler-Inventarisierung und werden durch den Restaurierungsbericht des Denkmalpflegers abgerundet.

Der Innenraum der St.-Martins-Kirche in Olten zeigt sich seit 2021 gereinigt und in ursprünglicher Frische. Guido Schenker

Bauforschung und Restaurierung

Schliesslich berichten die Bauforscher über zwei Gebäude, deren Baugeschichte sie anlässlich von Restaurierungen eingehend untersuchten. Bei beiden geht es auch um Stadtgeschichte: Der «Alte Spittel» und der Hexenturm in Olten besassen wichtige, wenn auch unterschiedliche öffentliche Funktionen und bieten nun neuen Wohnraum. In Solothurn konnte das unscheinbare, aber vornehm ausgestattete Hinterhaus am Klosterplatz 4 in den Kontext der Quartier- und Stadtgeschichte gestellt werden. (szr)