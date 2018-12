Einfach ist die Ausgangslage hier bei der SVP: Mit dem Bellacher Andreas Burgener, dem Direktor von Auto Schweiz, hat schon mal jemand Interesse für eine Kandidatur angemeldet. Doch Burgener ist im Kanton wenig bekannt. Viel eher dürfte einer der beiden SVP-Nationalräte die Kandidatur auf sich nehmen (müssen). Hier fällt sofort der Name von Imark. Der SVP-Nationalrat aus dem Schwarzbubenland ist kantonsweit bekannt. Als Präsident steht er zudem in der Pflicht. Und auch wenn in den letzten Tagen sein Ruf aufgrund einiger scharfer Äusserungen bei den anderen Parteien gelitten hat, gilt er vielen nach wie vor als «umgänglicher SVPler». Wenig wahrscheinlich ist, dass es Walter Wobmann nochmals versucht. Der Gretzenbacher hat sich schon bei den letzten Ständeratswahlen «geopfert» – und erwies sich, obwohl bestgewählter Nationalrat im Kanton, als wenig majorztauglich.

FDP: Kein Kronfavorit ersichtlich

Imark hat bereits durchscheinen lassen, dass er als Kantonalpräsident vielleicht antreten müsse. Auf Anfrage erklärt er: Die Partei habe noch nichts entschieden, es gebe nichts Neues zu sagen.

Weniger eindeutig ist die Ausgangslage bei der FDP. Dort hat die Langzeit-Nachwuchshoffnung Anita Panzer vor wenigen Wochen ihr Kantonsratsmandat abgegeben. Weitere Frauen sind nicht in Sicht: Auch Gewerbeverbandspräsidentin Marianne Meister, die vor vier Jahren scheiterte, will sich aus der Politik zurückziehen. Möchte die FDP eine Frau, blieben weniger naheliegende Namen wie die Egerkinger Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi (67), die sich als unerschrockene Politikerin erwiesen hat – oder als Aussenseiterin Christine Davatz, Vize-Präsidentin des Schweizerischen Gewerbeverbandes.

Höchstwahrscheinlich wird also ein Mann für die FDP antreten. Im Fokus dürfte Parteipräsident Stefan Nünlist selbst stehen. «Mich interessiert die eidgenössische Politik sehr», sagt der gut vernetzte Oltner auf Anfrage. Letztlich werde aber entscheidend sein, was für die Partei am besten ist. Im April will die FDP nominieren. Ein möglicher weiterer FDP-Kandidat wäre François Scheidegger, der als Grenchner Stadtpräsident kantonsweit einigermassen bekannt ist. Fraglich ist, ob Scheidegger die Ambition hat. Zu den Kantonsratswahlen 2017 ist er etwa gar nicht angetreten.

Ankli dürfte abwarten

Weitere Kandidaten fallen wohl ebenso weg: FDP-Regierungsrat Remo Ankli wird, obwohl der Kandidat mit dem grössten Potenzial, kaum interessiert sein, eine Niederlage gegen Zanetti und Bischof zu riskieren.

Der 45-Jährige kann auch gut abwarten, ob es in vier Jahren eine Vakanz gibt. Ypsomed-CEO Simon Michel wiederum dürfte neben dem Familienunternehmen wenig Zeit für dieses Mandat haben. Und Handelskammer-Direktor Daniel Probst hat die Wahl in den Kantonsrat 2017 verpasst – wie übrigens auch Nünlist.