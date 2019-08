Mit der Energiewende geht es zu wenig rasch vorwärts und eine wirksame Klimapolitik wird von der SVP und FDP dauernd verhindert. Aber auch bei der Altersvorsorge, in Gleichstellungs- und in Gesundheitsfragen steht die Mehrheit in Bundesbern auf der Bremse. Das muss sich ändern! Deshalb braucht es in Bern eine noch stärkere Linke von SP und Grüne.

Die SP und die Grünen stehen für eine offene, umweltfreundliche, nachhaltige, gerechte und soziale Schweiz ein und wollen mithelfen, die Schweiz weiter nach vorne zu bringen. «Wir wollen keine Mauern oder Zäune bauen und keine internationalen Vereinbarungen torpedieren. Wir stehen ein für Menschenrechte und die bilateralen Verträge mit der EU», so Franziska Roth und Laura Gantenbein übereinstimmend.

Aus diesen Gründen sei eine Listenverbindung im fortschrittlichen Lager logisch.

Die SP und die Grünen sind hocherfreut, dass es erneut zu einem Zusammenschluss gekommen sei. Diese Erneuerung und Beteuerung sei wichtig für einen fortschrittlichen Kanton Solothurn und eine solche Schweiz. (mgt)