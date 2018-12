Sie verkünden Ihre Kandidatur am 64. Geburtstag. Andere gehen in diesem Alter in Pension. Sie wollen vier weitere Jahre in den Ständerat. Ein Plädoyer für das Rentenalter 67?

Roberto Zanetti: Nein, keineswegs. Es ist ein Plädoyer für ein flexibles Rentenalter. Ich habe mir den Entscheid aber tatsächlich gut überlegt und habe im Vorfeld auch viele Gespräche mit den verschiedensten Leuten geführt. Niemand hat mir von einer erneuten Kandidatur abgeraten.

Vielleicht ja nur aus purem Anstand und Zurückhaltung?

Nein, das glaube ich nicht. So gut kennen mich die Leute – und so gut kenne ich sie.

Sind denn neun Jahre im «Stöckli» nicht genug?

Ich fühle mich fit und verspüre noch immer grosse Lust auf die Politik und die spannende Arbeit im Ständerat. Bei politischen Ämtern finde ich drei Legislaturperioden, also 12 Jahre, durchaus in Ordnung.