SP-Parteitag Standing Ovations für Ständeratskandidatin Roth und diskussionsloses Ja zur Unterstützung der Spitäler Die Solothurner SP eröffnet den Wahlkampf und fasst die Parolen für die kantonale Abstimmung am 12. März.

Ständeratskandidatin Franziska Roth. Carole Lauener

Offenbar hat Ständeratskandidatin Franziska Roth ein bisschen Lampenfieber, jedenfalls bat sie die Solothurner Genossinnen und Genossen am Parteitag, ihr für Freitag die Daumen zu drücken. Franziska Roth tritt in der SRF-«Arena» auf und hat dort als Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats das linke Ja zur Änderung des Kriegsmaterialgesetzes zu vertreten, die es anderen Ländern erlaubt, in der Schweiz produziertes Kriegsmaterial auch an kriegführende Staaten weiterzugeben.

In der Solothurner SP scheint niemand ein Problem damit zu haben, jedenfalls wurde Roth nicht darauf angesprochen. Ihre Nomination erfolgte diskussionslos mit Standing Ovations. Bodenständig wolle sie sich im Ständerat für den Kanton einsetzen und den Mensch ins Zentrum stellen, sagte Roth. Gute Politik machen, das heisse immer zuerst einmal zuhören.

Auch Regierungsrätin Susanne Schaffner wurde am Parteitag nicht herausgefordert. Die jüngsten personellen Turbulenzen am Bürgerspital Solothurn waren bei der Parolenfassung für den Staatsbeitrag an die Spitäler zur Abgeltung pandemiebedingter Ertragsausfälle und Mehrkosten kein Thema. Die Vorlage folge dem Grundsatz, dass bestellte Leistungen auch bezahlt werden müssen, sagte Kantonsrätin Luzia Stocker. Die Genossinnen und Genossen sagten einstimmig Ja zu den acht Millionen.

Nur, ob denn auch etwas von dem Geld für das Personal eingesetzt werde, wollte eine Genossin wissen. Besonders für das Personal müsse man sich doch jetzt einsetzen. Aber eben: Das ist nicht Gegenstand dieser Vorlage.

Diskussionslos auch die Ja-Parole zum Abbau von Schranken beim Staatsbeitrag für Gemeindezusammenschlüsse. Die Vorlage wurde von Kantonsrat Simon Bürki präsentiert. Dass der Sockelbeitrag angehoben werde, schaffe für kleine Gemeinden einen zusätzlichen Anreiz, eine Fusion zu prüfen. (mou)