Vor dem Wahlkampf Am Parteitag: Die Solothurner SP arbeitet die Facetten der Sicherheit heraus Die Solothurner Sozialdemokraten hielten ihren Parteitag im äussersten Zipfel des Kantons in Rodersdorf ab. Die Partei nahm sich der Sicherheit in all ihren Ausprägungen an. Und Franziska Roth schwor ihre Partei auf den Wahlkampf ein.

Franziska Roth, Susanne Schaffner und Nadine Vögeli kümmern sich in ihren Mandaten um Sicherheit. Sie standen am Parteitag in Rodersdorf den Fragen von Peter Moor Red und Antwort. Bild: Juri Junkov

Sicherheit ist nicht unbedingt das bevorzugte Thema der Sozialdemokratischen Partei (SP). Doch sind aktuelle Mandatsträgerinnen stark mit Sicherheit verbunden, wie Regierungsrätin Susanne Schaffner als politische Chefin der Kantonspolizei, Co-Parteipräsidentin Nadine Vögeli, als Präsidentin des Personalverbandes der Polizei, oder Nationalrätin und Ständeratskandidatin Franziska Roth, die sich einen Namen als nationale Sicherheitspolitikerin gemacht hat.

In einer Podiumsdiskussion fassten die drei den Begriff Sicherheit weiter, als das Politiker anderer Parteien machen würden. Für Roth ist Sicherheit auch «ein Dach über dem Kopf» zu haben. Zentral ist für die Ständeratskandidatin aber «der Rechtsstaat, der mich korrekt behandelt, wenn ich auch einmal etwa falsch gemacht habe». «Sicherheit ist, wenn man sich an die Regeln hält», sagte Schaffner und ermutigte, «Vertrauen in die Behörden zu haben».

Sicherheit ist nicht nur einfach Sicherheit

«Wir leben in einem sicheren Land, die Justiz und die Polizei sind nicht korrupt», erinnerte Vögeli und ergänzte, dass zu Sicherheit auch ein funktionierendes Sozial- und Gesundheitswesen gehören würden. Sie verwies auf Frankreich, wo man sehe, was passiere, wenn Menschen nicht integriert würden. «Es ist nicht so, dass wer wirtschaftlich nichts leistet, nicht wert ist», erklärt sie und betont, dass sie damit Straffälligkeit nicht gutheisse.

Schaffner und Roth pochten auf die soziale Sicherheit. «Konflikte entstehen, wenn Menschen in schwierigen Situationen sind», erläuterte Schaffner. Roth verwies auf die Bundesverfassung, insbesondere auf die Sätze in der Präambel: «Es ist der Auftrag der Politik, die Verfassung ernst zu nehmen».

«Die Polizei macht keine Gesetze. Die Politik bestellt und die Polizei führt aus», erklärte Roth. Doch es gibt zu wenig Polizisten, waren sich die Genossinnen einig. «Die Auswirkungen sind sichtbar», meint die oberste Polizei-Gewerkschafterin Vögeli. Es seien strenge Schichten, so komme die Prävention zu kurz und damit würden weniger Delikte verhindert. Sie ging auch auf das Gegenargument ein, dass mehr Polizei auch mehr Staatsanwaltschaft und Gerichte benötigen würde: «Die Delikte blieben auf der gleichen Höhe, nur werden sie weniger erfolgreich verfolgt.»

Auch die nationale Sicherheit wurde unter dem Aspekt des Ukraine-Krieges gestreift. Roth forderte, dass Friedenstiften sein müsse, aber wer nichts mache, den Aggressor unterstütze. «Wir können nicht einfach zusehen», ergänzte Vögeli, denn wer sich nicht bekenne, unterstütze die Täterseite. «Wir sind ein Teil Europas», mahnte Schaffner und ergänzte, dass sich alle in Europa zusammenschliessen sollten.

Ein Delikt ist ein Delikt egal ob Diebstahl oder Mord

Thomas Zuber, Kommandant der Solothurner Polizei, erläuterte die Kriminalstatistik. Bild: Juri Junkov

Thomas Zuber präsentierte vorgängig die Kriminalstatistik des Kantons. Der Kommandant der Solothurner Polizei wies eingangs darauf hin, dass ein Delikt ein Delikt sei, egal ob es sich um einen Velodiebstahl oder ein Tötungsdelikt handle. 230 Brennpunkte fahre die Polizei im ganzen Kanton immer wieder mit Patrouillen an.

Trotz nach Corona wieder zunehmenden Fallzahlen fühle sich die Solothurner Bevölkerung sicher. Zuber wies dezent auf den Personalengpass hin und sagte, dass mit mehr Personal beispielsweise in Regionalzügen mehr Präsenz markiert werden könne. Seine Chefin Susanne Schaffner räumte ein, dass sie anstelle eines Regionalzuges auch schon auf den Schnellzug gewartet habe.

Weiter fassten die Genossinnen und Genossen die Ja-Parole zum Verpflichtungskredit zum neuen Zentralgefängnis in Flumenthal/Deitingen. Nadine Vögeli ging sehr kurz auf die wesentlichen Punkte ein: Es wird nur einen Gefängnisbau geben statt wie bisher zwei. Dazu können die verschiedenen Haftregimes getrennt werden, so die Geschlechter oder Erwachsene von Jugendlichen. Die Kosten betragen 120 Millionen Franken, wobei das Bundesamt für Justiz 18 Millionen beisteuern wird. Die Vorlage wurde nicht gross diskutiert, sondern schlank durchgewinkt.

Vorher hielt Ständeratskandidatin Franziska Roth eine feurige Rede, um ihrer Partei zum Wahlkampf einzuheizen. Sie zeigte auf, dass sie Konsens suchen werde, damit Lösungen gefunden werden können. Auch wenn diese erst auf den zweiten Blick für Sozialdemokraten besser aussehen würden.

«Ich bin eine Realpolitikerin», bekannte sie und forderte: «Wir Politiker müssen den Menschen zuhören und in den Dialog treten.» Bei der Basis kam diese Rede gut an, ein Genosse attestierte Roth, an Profil und Kraft zugelegt zu haben. «Ich werde sie mit Sicherheit wählen», meinte er und bleibt beim Thema des Parteitages.