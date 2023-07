Sozialprozent Fraisa-Gruppe vergibt 128'000 Franken an soziale Institutionen Das Bellacher Unternehmen vergibt jedes Jahr ein Prozent des Gewinns für wohltätige Projekte. Dieses Jahr erhält unter anderem Alzheimer Solothurn einen namhaften Betrag.

Dieses Jahr gingen die Zuwendungen des Fraisa Sozialprozentes an den Verein Alzheimer Solothurn, die Solothurnische Vereinigung für Erwachsenenbildung SOVE und den Verein Rosentau. Bild: Tom Ulrich

Jedes Jahr vergibt die Fraisa ein Prozent des Gewinnes an soziale Institutionen. Über die Vergabe entscheidet die Belegschaft. Gestern Freitag sind die Institutionen bekannt geworden, die die Beiträge im Kanton Solothurn erhalten: Die Hauptzuwendung über 35’000 Franken erhält der Verein Alzheimer Solothurn. Mit diesem Betrag könne ein Viertel aller neu an Demenz erkrankten Menschen im Kanton Solothurn und deren Umfeld über eine Zeit von rund zwei Jahren beratet und begleitet werden, hält die Fraisa in einer Mitteilung fest.

15’000 Franken erhält das Haus Magnolia des Vereins Rosentau. In diesem besteht ein Wohn- und Betreuungsangebot für junge Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Ebenfalls 15’000 Franken erhält die Solothurnische Vereinigung für Erwachsenenbildung (SOVE) für Ihr Projekt Stützunterricht.

Weitere 63’000 Franken des Fraisa-Sozialprozents 2023 werden durch die Fraisa Gesellschaften im Ausland für soziale Zwecke vergeben. Insgesamt sind seit 2014 im Rahmen des Fraisa-Sozialprozentes 1,06 Millionen Franken für Soziales im Kanton Solothurn und der näheren Umgebung ausgeschüttet worden. (szr)