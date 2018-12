Die Sozialhilfequote - der Anteil der Personen, die Sozialhilfe beziehen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung - entspricht im Kanton Solothurn der Entwicklung der schweizerischen Quote. Auch diese ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sie beträgt 3,3 Prozent. Die Sozialhilfequoten nach Gemeinden und Bezirken haben im Vergleich zu den Vorjahren keine wesentlichen Änderungen erfahren, teilte der Kanton am Dienstag mit. Kleine Gemeinden und ländliche Regionen weisen gegenüber Städten und Zentrumsgemeinden eine deutliche tiefere Quote aus. Auffallend dagegen sei die Entwicklung bei der Gruppe der Alleinerziehenden und die Zunahme bei den Langzeitbezügern.

Alleinerziehende mit hohem Sozialhilferisiko

Von allen Privathaushalten im Kanton wurden 5449 mindestens einmal mit Sozialhilfeleistungen unterstützt. Dies entspricht einem Anteil von 4,6 Prozent. Besonders betroffen sind Alleinerziehende mit ihren Kindern. In dieser Bevölkerungsgruppe wurden 26,9 Prozent aller Haushalte unterstützt. Fast 30 Prozent der unterstützten Personen sind Kinder zwischen 0 bis 18 Jahren.

Ein hohes Sozialhilferisiko haben geschiedene Personen. Diese Personengruppe weist mit 6,2 Prozent die höchste Sozialhilfequote aus.

Längere Bezugsdauer

Für Langzeitbezüger ist die Ablösung von der Sozialhilfe weiterhin ein schwieriger Weg. Die Gruppe der Langzeitfälle mit einer Bezugsdauer von 5 und mehr Jahren ist 2017 um 7,5 Prozent angewachsen. Mit 1214 Dossiers entspricht diese Gruppe einem Anteil von bereits 21 Prozent aller Dossiers.