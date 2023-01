Sonntagnachmittag Grenchen: Auto überschlägt sich bei Selbstunfall auf Autobahn A5 – Insassen leicht verletzt Bei der Autobahnausfahrt Grenchen verunfallte am Sonntagnachmittag ein Auto. Dieses überschlug sich mehrfach. Die drei Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt.

In Grenchen überschlug sich auf der Autobahn A5 am Sonntag ein Auto. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Sonntag, 8. Januar 2023, war ein Autofahrer auf der Autobahn A5 in Richtung Biel unterwegs. Gegen 13.50 Uhr verlor er aus noch unbekannten Gründen kurz vor der Ausfahrt Grenchen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun, fuhr in den angrenzenden Graben, wo sich das Auto überschlug.

Schliesslich kam es auf allen vier Rädern zum Stillstand. Die drei Fahrzeuginsassen – zwei Erwachsene und ein Kind – wurden leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur ärztlicher Kontrolle in ein Spital gebracht, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung.

Das Unfallauto erlitt Totalschaden. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Das Unfallauto erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Für die Instandstellung des Wildschutzzauns standen Mitarbeitende der Firma NSNW im Einsatz.