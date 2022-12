Sonntagmorgen Gunzgen: Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses – niemand verletzt Im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Gunzgen kam es am Sonntagmorgen zu einem Brand. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Abklärungen.

Brand in Gunzgen. zvg

Am Sonntag erreichte die Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn kurz nach 9.30 Uhr eine Brandmeldung. Demnach war im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Mittelgäustrasse in Gunzgen Feuer ausgebrochen.

Gemäss Mitteilung der Kapo Solothurn sei umgehend die Feuerwehr Gunzgen aufgeboten worden, welche rasch vor Ort war. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Brandobjekt selbstständig verlassen.

Ein Kind zur Kontrolle im Spital

Verletzt wurde niemand. Ein Kind musste sich vorsichtshalber in einem Spital einer ärztlichen Kontrolle unterziehen.

Beim Brand wurde niemand verletzt. zvg

Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Feuerwehren Härkingen und der Regionalfeuerwehr Untergäu konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Im Einsatz standen rund 40 Feuerwehrangehörige. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn waren auch ein Ambulanzteam und ein Care-Team vor Ort anwesend. Letzteres, weil unter den Bewohnern einige Kinder vom Brandereignis betroffen sind.

Vorübergehende Unterbringung in Zivilschutzanlage

Das Mehrfamilienhaus ist vorübergehend nicht bewohnbar, so die Kapo Solothurn weiter. Der auf dem Brandplatz anwesende Gemeindepräsident von Gunzgen sorgte sich darum, für alle Bewohnenden eine mögliche vorübergehende Lösung in einer Zivilschutzanlage zu finden.

Der Verkehr wurde während den Löscharbeiten im Bereich der Mittelgäustrasse umgeleitet. Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht.