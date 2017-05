Bereits früh morgens, lange vor dem Anschwingen um 9 Uhr, waren die Ränge in den Tribünen bereits gut gefüllt; immer mehr Schwingfans von nah und fern strömten in die Arena auf dem Zweienareal in Deitingen, um die Wettkämpfe der 118 gemeldeten «Bösen», darunter sieben Eidgenossen, mit zu verfolgen.

Spätestens als die Alphornbläser aufspielten, die Fahnenschwinger ihre Fahnen in die Morgensonne hinein in die Höhe warfen und die ersten Kafi Lutz über die Theke gingen, kam «Schwingfest-Feeling» auf. Pünktlich um 9 Uhr hiess es für die über hundert Schwinger dann: «Manne, ab i’d Hose!», und es wurde in teils gnadenlosen Zweikämpfen um den Festsieg gekämpft.