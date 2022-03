Sonderpädagogik Der Solothurner Kantonsrat sieht Optimierungsbedarf bei «OptiSO» Die neue Angebotsplanung für die Sonderpädagogik im Kanton Solothurn ist umstritten. Der Kantonsrat fordert «Optimierungen», was genau optimiert werden soll, ist aber nicht so ganz klar.

Hätte um ein Haar die Daseinsberechtigung verloren: Sonderschule des Blumenhaus Buchegg. Urs Lindt

Nachdem der Regierungsrat einen Submissionsentscheid im vergangenen Dezember aufgehoben hatte, sind das Blumenhaus Buchegg und sein Sonderschulangebot gerettet. Der Kantonsrat sieht aber dennoch weiterhin Optimierungsbedarf im Projekt «OptiSO+» zur Angebotsplanung in der Sonderpädagogik.

Einen entsprechenden Auftrag hat er am Dienstag in abgeänderter Fassung mit 53 : 36 Stimmen erheblich erklärt. «OptiSO+» sei zu «überdenken», hiess es in der ursprünglichen Fassung, was im Prinzip das ganze Projekt in Frage gestellt hätte.

Ausgelöst worden war der Auftrag nicht durch den Submissionsentscheid gegen das Blumenhaus Buchegg, sondern schon im Januar 2021 dadurch, dass das (staatliche) heilpädagogische Schulzentrum in Grenchen mit seinen 39 Plätzen im (privaten) sonderpädagogischen Zentrum Bachtelen mit 125 Plätzen aufgehen soll.

Es sind noch zu viele Fragen offen

Was nun aber ganz genau an den «OptiSO+»-Massnahmen «im Bereich der Angebotsplanung zu optimieren» ist, blieb in der Ratsdebatte etwas vage. Es liege ein «etwas diffuser»Auftrag vor, kritisierte denn auch Beat Künzli (SVP, Laupersdorf). Dass Prozesse vom Regierungsrat laufend zu optimieren sind, sei ja wohl eine selbstverständliche Daueraufgabe. Der Prozess zur heilpädagogischen Angebotsplanung dürfe aber nicht durch «regionales Aufmucken» gestoppt werden.

Für die Umsetzung ab nächstem Schuljahr seien einfach zu viele Fragen offen, meinte dagegen Mathias Stricker (SP, Bettlach). Zum Beispiel seien die Abgrenzungen der Bedarfsstufen der heilpädagogischen Betreuung zu wenig präzis, für Schülerinnen und Schüler würden zum Teil längere und nicht mit dem öffentlichen Verkehr machbare Schulwege resultieren und es drohe eine Abwanderung von qualifizierten Fachkräften.