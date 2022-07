Sommerserie Das Ziel von Saxophonist Patrick Joray: Lernen in New York, dem Hotspot des Jazz Fünf Fragen an die Förderpreisträger 2022 des Kantons Solothurn. Heute: Patrick Joray.

Patrick Joray in Action. Roshan Adhihetty

Patrick Joray, wie erfuhren Sie von der Förderpreisauszeichnung?

Patrick Joray: Ich war am Jazzcampus in Basel am üben, als mich die Nachricht über unseren Familien-Chat erreichte.

Gab es Reaktionen aus ihrem Umfeld, und welche?

Es haben mir viele Bekannte und Freunde aus der Region Solothurn gratuliert. Sehr schön.

Woran arbeiten Sie derzeit?

Anfang Juli war ich mit dem französischen Pianisten Alexandre Cahen im Aufnahmestudio, um mit seinem Quartett Demo-Videos aufzunehmen. Unser Ziel ist es, im kommenden Jahr in Frankreich Gigs zu spielen. Ebenso ist eine Tour in Österreich/Ungarn/Italien mit der Band vom italienischen Gitarristen Samuele Sorana geplant. Im September 2022 werde ich mit Benjamin Jephta, einem Kontrabassisten aus Südafrika, zusammenarbeiten und während seinem Aufenthalt in der Schweiz in seinem Quintett spielen. Deshalb werde ich mich in der Sommerpause neben meinem Hauptziel, der Verfeinerung der Phrasierung am Saxophon, auch mit afrikanischen Rhythmen auseinandersetzten.

Wofür setzen Sie ihr Preisgeld ein?

In einem Jahr schliesse ich den Master in Pädagogik am Jazzcampus in Basel ab. Anschliessend möchte ich nach New York ziehen, das nach wie vor der Hotspot des Jazz ist. Mein Mentor Mark Turner (amerikanischer Saxophonist) empfiehlt mir schon seit drei Jahren dorthin zu ziehen, um so viel es geht mit top Musiker/innen zusammenzuspielen und Kontakte zu knüpfen. Mark ist vor 30 Jahren aus denselben Gründen nach New York gezogen; um im besten Umfeld für Jazzmusik sein musikalisches Potenzial voll ausschöpfen zu können.

Patrick Joray mit einer seiner Formationen. Roshan Adhihetty

Gibt es Auftritte mit Ihnen in nächster Zeit in der Region?

Im Oktober 2022 sind wir mit meiner Band «Patrick Joray Quintet» auf einer Tour durch die Schweiz. Es freut mich sehr dafür, den mit dem Swiss Jazz Award ausgezeichneten Pianisten, Raphael Jost in meiner Band mit an Bord zu haben. Am Dienstag, 18. Oktober 2022 spielen wir bei «Tuesday Jazz» im alten Spital Solothurn.