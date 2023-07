Sommerloch Panther, Krokodil, Puma: Als ausgebüxte Tiere in der Region Solothurn für Schlagzeilen sorgten Wilde Tiere, die durch die Solothurner Wälder streifen: Aufregende Schlagzeilen wie diese tauchen immer mal wieder auf. Manche Tiere wurden nie gefunden. Andere schon.

Es war einmal ein Sommerloch. Das Loch lebte zwischen Juli und August und fühlte sich oft einsam. Denn je höher die Temperaturen, desto weniger gibt es für Medien zu berichten. So wenig, dass nicht selten aus Mücken Elefanten werden. Oder aus Wildschweinen Löwen. Oder kaukasische Schäferhunde.

Ein Video, das in sozialen Medien kursierte, soll eine entlaufene Löwin in Berlin zeigen. Screenshot Twitter

Das Sommerloch scheint die Tiere des Waldes nämlich für sich entdeckt zu haben. Es findet immer wieder Wege, die Schlagzeilendürre mit aufregend-erfrischenden Meldungen zu tränken. Auch in der Region Solothurn.

Aufregung im Gäu: Wo ist der Panther hin?

Etwa 2012: Da tauchte im Gäu nämlich ein schwarzer Panther auf. Ein Revierförster habe bei seinen Streifzügen durch den Wald das exotische Raubtier mehrfach gesichtet. Schweizweit sorgte die angebliche Sichtung für Aufregung.

Wilde Tiere tauchen im Sommer in der Region Solothurn auf: Der schwarze Panther streifte durch den Wald bei Kestenholz. Bild: zvg

Sogar der Chef der Sektion Jagd beim Bundesamt für Umwelt verstieg sich zur Einschätzung, dass es «praktisch nur ein Panther sein kann». Das Solothurner Jagdinspektorat ging im Wald um Kestenholz mit 30 bis 40 Fallen und Fotofallen auf die Suche nach dem schwarzen Panther.

In Thunstetten und im Schwarzbubenland wurde das Tier dann angeblich gesichtet. Die ganze Schweizer Medienlandschaft berichtete – und das Sommerloch leckte sich die Pfoten. Gefunden wurde der Panther übrigens nie.

Grosses Interesse an der Panther-Falle im Jahr 2012 im Wald bei Kestenholz: Sie stehe an einem ruhigen Ort, der aber gut erreichbar sei. Ein Köder im Innern sollte den Panther anlocken. Bild: zvg

Puma-Fleisch in Kestenholz

Das Gäu scheint für Raubkatzen indes eine beliebte Sommerferiendestination zu sein. 1978 streifte ein Puma durch die Wälder am Jurasüdfuss. Er war aus einem Haus an der Wolfwilerstrasse in Kestenholz ausgerissen, der Besitzer – der in seinem Häuschen allerhand Viecher hielt – meldete den Ausreisser gleich selbst.

Die Polizei hängte an verschiedenen Orten Zettel auf mit dem Aufruf zur Vorsicht, Beobachtungen seien zu melden. Gerüchte bestätigten, dass das gefährliche Tier habe eingefangen werden können. Das Restaurant Eintracht passte umgehend sein Angebot an, zumindest vorläufig. «Unsere Puma-Spezialitäten sind ausgegangen», verkündete ein Schild im Restaurant.

Nie gefunden wurde das Krokodil, das sich in den 1990er-Jahren den Solothurner Aarestrand zum Relaxen aussuchte. Könnte daran liegen, dass es eine Ente war: Der Solothurner Grafiker Urs Gerber hatte sich den Jux ausgedacht, um auf die Eröffnung der Lacoste-Filiale aufmerksam zu machen.

Tonnenschweres Tier: «Da erschrickst du ganz gehörig»

Aktuell lässt ein Tier im Thal den Puls bei zufällig Vorbeikommenden in die Höhe schnellen. «Da erschrickst du ganz gehörig», berichtet Benjamin Brunner. Ein mehrere hundert Kilogramm schweres Tier sei auf ihn zugerannt.

Der Wisentbulle steht mitten auf einem schmalen Waldweg und schaut friedlich umher. Er wiegt etwa 800 Kilogramm. Bild: Patrick Lüthy

Es handelt sich um das grösste Landsäugetier Europas. Dieses lebt dort aber nicht nur angeblich. Die Wisent-Herde hat sich auf der Sollmatt in Welschenrohr-Gänsbrunnen eingelebt, Brunner schaut als Ranger zu ihnen. Die fünf Tiere plus das kürzlich geborene Kälbchen sind bisher noch eingezäunt. Läuft der Test gut, streift die Wisent-Familie vielleicht schon bald frei durch die Thaler Wälder.

Und solange Ebbe herrscht in der Newsflut, lässt sich hier mit einer Führung zu den sanften Säugern für etwas Aufregung sorgen. Garantiert – und mit 50 Metern Sicherheitsabstand.

«Eigentlich dachte ich, wir hätten keine Biber im Thal»: Woher kommt das tote Tier in Welschenrohr?

«Eigentlich dachte ich, wir hätten keine Biber im Thal», sagt Roman Probst aus Laupersdorf gegenüber 32Today. «Das Tier im Kadaverraum war aber sehr gross und bestimmt zwischen 25 und 30 Kilogramm schwer. So etwas habe ich in dieser Region bisher noch nie gesehen.»

«Da Biber in der Schweiz geschützt sind, habe ich mich sofort gefragt, was mit dem Tier passiert ist und wo es zu Tode gekommen ist», Roman Probst weiter. So sah der Biber aus, den Roman Probst gefunden hatte:

Mysteriös: Toter Biber in Welschenrohr gefunden – was ist passiert? Bild: 32Today

Valerie Arnaldi vom Solothurner Amt für Wald, Jagd und Fischerei, Fachbereich Biber und Wildschäden liefert gegenüber 32Today Antworten.

Frau Arnaldi, was ist mit dem Biber genau passiert?

Der Biber wurde wahrscheinlich angefahren. Er wurde westlich von Welschenrohr entlang der Dünnern gefunden. Der Fund ist darum erstaunlich, weil wir im Thal bisher noch keine festen Bibervorkommen verzeichnet haben. Der Biber war wohl auf Wanderschaft. Im Einzugsgebiet der Dünnern wurden aber auch schon überfahrene Biber gemeldet. Das deutet darauf hin, dass die Biber versuchen, auch dieses Gebiet zu besiedeln.

Der Biber wies offenbar keine Verletzungsspuren auf, wie kann das sein?

Der Biber ist möglicherweise inneren Verletzungen erlegen. Nicht immer sind bei angefahrenen Tieren äussere Verletzungen erkennbar. Generell gilt: Der Biber ist in der Schweiz und im Kanton Solothurn ein geschütztes Tier. Darum müssen Biber vor vermeidbaren Verletzungen und Störungen bewahrt werden. Das gilt sowohl für die Tiere als auch für ihre Dämme, Bauten und Nahrungsdepots. Wer sich nicht daran hält, wird durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei geahndet.

Was ist zu tun, wenn man einen toten Biber findet?

Da der Biber eine geschützte Tierart ist, ist ein Totfund umgehend der Jagdaufsicht oder dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei zu melden. Biberaktivitäten wie auch Totfunde werden dokumentiert. Gerade solche Informationen wie der Fund in Welschenrohr geben uns zusätzlich zur Bestandserhebung wichtige Hinweise über die Verbreitung im Kanton.

Wie viele Biber leben aktuell im Kanton Solothurn?

Gemäss Bestandserhebung 2022 sind es knapp 250 Biber. Diese leben in 64 Revieren, mehrheitlich in der Aare und Emme, aber auch in kleineren Fliessgewässern. Mehrheitlich leben sie südlich der Aare, vereinzelt aber auch nördlich. Der Bestand ist stabil und vergleichbar mit den Nachbarkantonen im Mittelland. Die Population ist gemäss unseren Informationen gesund, weist also keine genetischen Mängel oder Krankheiten auf. Die Reviere entlang der Aare sind in den letzten Jahren allerdings deutlich dichter geworden, weshalb die Biber jetzt vermehrt auch in die kleineren Gewässer ausweichen und diese nach ihren Bedürfnissen gestalten.