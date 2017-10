Wie man in den Wald ruft, so schallt es eben zurück. Bildungsdirektor Ankli hat eine offene Tür, hört uns an und pflegt den Dialog, wie schon sein Vorgänger Klaus Fischer. Gleichzeitig ist der LSO als Kraft positioniert, um die man nicht mehr herumkommt. Wir werden als «Stimme der Basis» respektiert. Es stimmt aber, gerade mit Ex-Bildungsdirektorin Ruth Gisi war die Zusammenarbeit sehr schwierig.

Ein Dauerbrenner sind die Löhne. 2005 wurde der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) des Kantons eingeführt – mit guten Bedingungen für Lehrer und Staatspersonal. Sie waren an den Verhandlungen beteiligt. Wie steht es heute um den GAV?

Bevor der GAV in Kraft trat, hatte Solothurn einen grossen Nachholbedarf bei den Löhnen. Dann hat der Kanton seine Hausaufgaben gemacht, das hat sich ausbezahlt. Wir hoffen, dass das so bleibt …

… befürchten Sie diesbezüglich also Verschlechterungen?

Ich nehme entsprechende Tendenzen wahr. Lohnpolitisch ist seit vier Jahren nichts mehr passiert. Von verschiedenen Seiten wird der GAV schlecht geredet und als unflexibel bezeichnet, dabei ist er genau das Gegenteil. Seit der Einführung im Jahr 2005 wurden über 40 Änderungen vorgenommen. Wir trugen auch Verschlechterungen für das Personal mit wie etwa die Lockerung des Kündigungsschutzes oder die Abflachung der Lohnanstiegskurve.

Solothurn ist im interkantonalen Vergleich bei den Löhnen der Volksschullehrer weit oben angesiedelt. Da dürften Sie sich eigentlich nicht beklagen, oder?

Das ist an sich richtig so. Wenn man aber schaut, welche Schwierigkeiten andere Kantone bei der Besetzung von offenen Stellen haben, dann können wir uns glücklich schätzen. Der Lohn ist ein Faktor für die Attraktivität des Lehrerjobs. Stellen sind bei uns weit weniger schwierig zu besetzen als in umliegenden Kantonen. Man darf nicht vergessen: Mit den heutigen Lehrerdiplomen kann jeder in jedem Kanton arbeiten. Es herrscht Konkurrenz. Ausserdem sind vor allem die Einstiegslöhne attraktiver, im Laufe der Jahre gleichen sich die Solothurner Lehrerlöhne dann wieder den umliegenden Kantonen an.

Was bei all dem vergessen geht: Ist es nicht so, dass Lehrpersonen im Vergleich zu anderen Berufen noch immer einen grösseren Gestaltungsspielraum und vor allem mehr Ferien haben?

Gestaltungsfreiraum schon, aber Ferien haben die Lehrer nicht mehr als andere Angestellte. Solche Klischees sind wohl nie totzukriegen. Dutzende Erhebungen haben gezeigt: Lehrer arbeiten ebenfalls die üblichen rund 2000 Stunden pro Jahr, nur ist die Arbeitszeit anders verteilt. In den Schulwochen arbeiten sie deutlich mehr als 42 Stunden.

Ab der Jahrtausendwende wurde der Lehrermangel verschiedentlich zum Thema. Auch sie warnten regelmässig davor. Wie beurteilen Sie die heutige Situation?

Im Kanton gibt es derzeit keinen grundsätzlichen Lehrermangel, wohl aber einen qualitativen. An unseren Schulen fehlen vor allem Heilpädagogen, das ist aber ein schweizweites Problem. Teilweise müssen Lehrpersonen auch Fächer unterrichten, für die sie nicht ausgebildet sind.

Ihre bisherige Amtszeit stand ganz im Zeichen von Reformen, allen voran der grossen Sek-I-Reform. Nun, unter dem Strich: Sind sie zufrieden damit?

Ja, zu 80 Prozent …

… und die restlichen 20 Prozent?

Es gibt ungelöste Probleme struktureller Art. So stellt sich bei der Sek P, dem früheren Untergymnasium, etwa die Frage, ob man die Schüler ab der 7. Klasse ausschliesslich auf eine gymnasiale Ausbildung vorbereitet oder ob diese Selektion erst in der 9. Klasse erfolgen soll.

Welchen Weg finden Sie denn besser?

Beide haben Ihre Vorteile. Das zeigen auch die Untersuchungen von Fachleuten.

Probleme bestehen auch, weil ein signifikanter Teil der Sek-B-Schüler nach dem Schulabschluss keine Lehrstelle findet. Das ist eine Baustelle. Die Anforderungen der Wirtschaft sind gestiegen. Unabhängig von der Einführung der Sek B gibt es immer weniger Lehrstellen für leistungsschwächere Schüler. Ich nehme aber positive Signale war: Es werden mehr entsprechende Angebote geschaffen und weil sich viele Lehrstellen nur schwer besetzen lassen, bieten Betriebe auch Sek-B-Schülern öfters eine Chance.

Trotzdem klagen gerade Lehrbetriebe über Niveauverluste nach der Sek-Reform.

Klagen über vermeintliche Niveauverluste sind wohl so alt wie die Volksschule selbst (lacht). Ich bin überzeugt und das zeigen auch Studien: Das individuelle Niveau hat sich nicht verschlechtert. Und obwohl die Anforderungen an viele Lehrberufe gestiegen sind, ist die Lehr-Abschlussquote noch immer enorm hoch.

Der Lehrplan 21 kann 2018 in Solothurn definitiv eingeführt werden. Die Zustimmung an der Urne war mit 65,7 Prozent Ja-Stimmen deutlich. Überraschte sie das?

Nicht unbedingt. Wir wussten seit der Urabstimmung unter unseren Mitgliedern, dass die Zustimmung zumindest in der Lehrerschaft gross ist. Die grundsätzliche Debatte ist nun beendet, der Lehrplan 21 ist breit abgestützt. Man kann sich in Ruhe auf die Einführung vorbereiten. Mehr als 3000 Lehrpersonen müssen im Solothurnischen weitergebildet werden, das erfordert eine grosse Anstrengung. Von diesen Veranstaltungen wird es jedoch abhängen, wie gut der Lehrplan an der Front ankommt.

Eine andere Baustelle ist die Spezielle Förderung. Die Solothurner Politik will den Gestaltungsrahmen der Gemeinden ausbauen, aktuell läuft dazu die Vernehmlassung. Wo sehen Sie hier konkrete Probleme?

Zum einen ist da natürlich der erwähnte Mangel an Heilpädagogen. Zum anderen ist es wichtig, dass separative Formen wieder zeitlich begrenzt eingeführt werden können, wo dies notwendig ist. Das soll ja nun möglich werden. Konkret denke ich etwa an Niveaugruppen, die in den Kernfächern an grösseren Schulen eingeführt werden könnten. Zudem ist in einigen Gemeinden der Lektionenpool für die Spezielle Förderung zu gering dotiert.

Zum Schluss: Roland Misteli, warum sollte man heute eigentlich noch Lehrer werden?

Unterrichten ist eine ausserordentlich sinnstiftende und befriedigende Tätigkeit. Die Arbeit mit jungen Menschen macht Freude.