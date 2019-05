Die Stadtsolothurnerin freut sich riesig auf die Besteigung, die sie Mitte Juli zusammen mit sieben anderen Frauen – darunter vier Bergführerinnen – in Angriff nehmen wird (siehe Kontext). Der Wunsch, einmal auf einen der höchsten Berge der Alpen zu steigen, kam ihr zum ersten Mal während eines Besuchs auf der Monte-Rosa-Hütte. «Morgens um 3 Uhr wollte ich die Milchstrasse anschauen. Dabei sah ich die Umrisse eines Berges und auf der einen Seite eine Lichterkette», erinnert sich die aufgeweckte Frau bei einem Milchkaffee im «Solheure». Ihr Bergführer habe ihr dann erklärt, dass dies Bergsteiger auf dem Weg aufs Matterhorn seien. «Das war für mich ein Gänsehaut-Moment.» Sie merkte: «Das will ich auch einmal erleben.»

«Ich bekam Atemnot und konnte es kaum glauben.» So beschreibt Sue Hirschi den Moment, als sie erfuhr, dass sie diesen Sommer aufs Matterhorn darf. Das war in einer Mittagspause im März, eine Woche vor ihrem 31. Geburtstag. «Am Abend spürte ich meine Wangen fast nicht mehr vom vielen Lachen.»

Dass gerade ihr Bewerbungsvideo unter den vielen Einsendungen ausgesucht wurde, erstaunte sie. «Offenbar war ich ihnen sehr sympathisch». Dabei sei ihr Video, in dem sie auf dem Weissenstein zu sehen ist, nicht das beste gewesen. Das bestätigt Zermatt Tourismus. Es hätte sicherlich professionellere gegeben. Doch Sue sei sehr sympathisch und sprudle nur so vor Lebensfreude. «Wir hatten das Gefühl, dass sich viele Frauen mit ihr identifizieren können», erläutert Corinne Ulrich.

Dem Motto gerecht werden am 19.Juli vier Schweizerinnen in Begleitung auf den Gipfel steigen. Sue Hirschi wird den Aufstieg zusammen mit Judith Wernli (Radiomoderatorin aus Baden-Dättwil), Anne-Sophie Thilo (ehemalige Profi-Seglerin aus Lausanne) und Steffi Hunziker (Web- und Multimedia-Publisherin aus Bern) sowie vier Bergführerinnen in Angriff nehmen. Ausser Wernli hatten sich die Frauen im Rahmen der Ausschreibung «Matterhorn: Ladies please!» – ein Projekt von Zermatt Tourismus, Zermatters und Mammut – mit einem Video beworben. 150 Bewerbungen waren eingegangen, drei wurden ausgewählt.

Dabei war die Solothurnerin, die seit sieben Jahren Pflege an der Höheren Fachschule in Olten unterrichtet und einen Masterstudiengang in Berufsbildung belegt, nicht von Anfang an angefressen vom Hochalpinen. Als Kind sei sie viel mit der Familie wandern gewesen. Das habe aber mehr einem Müssen entsprochen. Danach hätte es eine längere Phase ohne Wanderungen gegeben. «Da stand ich mehr auf meinem Snowboard», so die Sportbegeisterte. Die Leidenschaft fürs Wandern kam zurück, als sie eine Kollegin auf eine Gletschertour begleitete.

Mit ihrem Mann wandert sie heute regelmässig. Dabei gibt sie jeweils die ungefähre Länge und Höhenmeter vor, er sucht die Wanderungen heraus. «Ein super Team», sagt Hirschi. Die Tour vom Rothorn bis Harder Kulm auf dem Brienzergrat bezeichnet sie als ihre Lieblingswanderung. «Das Panorama ist einfach wunderschön.»

Extrem-Erlebnisse

Im Sommer 2018 war sie eine Woche alleine auf dem Bernina-Trek unterwegs. Einmal verlief sie sich. «Ich sah die SAC-Hütte weit oben. Da wäre ich am liebsten auf den Boden gehockt und hätte geweint.» Doch das kam natürlich nicht infrage. Am Schluss des Tages hatte sie 34 Kilometer in den Beinen. An ihre Grenzen kam sie auch beim Inferno Triathlon, wo sie 30 Kilometer mit dem Mountainbike absolvierte. Eine Woche zuvor hatte sie noch eine Grippe. Ein Extrem-Erlebnis für Sue Hirschi.

Ansonsten suche sie nicht direkt diese Grenzerfahrungen, betont sie. Es seien mehr das Erlebnis und die «Nebenprodukte», die ihr an solchen Herausforderungen gefallen. «Leute, die ich treffe, die vielen Murmerli oder ein Mistkäfer am Wegrand.» Das seien die Dinge, für die sie sich Zeit nehme.

Fels und Eis

Einen Mistkäfer wird sie beim Aufstieg über den Hörnligrat auf 4478 m.ü.M. sehr wahrscheinlich nicht antreffen. Dafür erwarten sie Fels und Eis. Wer es bis oben schaffen will, muss eine sehr gute Kondition mitbringen und mit dem Untergrund fertig werden. Auf das Abenteuer Matterhorn bereitet sich Sue Hirschi derzeit intensiv vor. Dabei versucht sie wann immer möglich, Alltag und Familie einzubeziehen. «Mein Ziel ist es, zwei Mal in der Woche mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. Mittlerweile schaffe ich es einmal.» Wenn es regnet, verzichtet sie in den kälteren Tagen auf die Trainingsfahrt. «Sonst werde ich fast nicht mehr warm.» Drei bis viermal in der Woche geht sie an der Aare joggen.

Meist wird die 162 cm grosse Brünette dabei von Freunden begleitet. «Und so kann ich die Freundschaften pflegen, während ich Sport mache.» Am meisten leide der Haushalt unter dem Training. «Aber das tut ihm nicht weh», meint Hirschi und lacht.